JAKARTA - Sophia Latjuba tetap terlihat menarik di usianya yang sudah menginjak 48 tahun. Dia tampak tetap terlihat cantik dan memiliki bentuk tubuh yang diidam-idamkan para wanita pada umumnya.

Ibu dua putri ini tak sungkan untuk memperlihatkan kemolekan tubuhnya dalam media sosial. Seperti belum lama ini, wanita berdarah Bugis dan Jerman tersebut memperlihatkan penampilannya saat melakukan olahraga, Rabu (24/4/2019).

Dalam foto yang diedit menjadi 3 tampilan itu, Sophia tampak seksi dengan pakaian ketat khas olahraga. Dia tampak mengenakan atasan tanpa lengan berwarna cokelat yang tak menutupi area perutnya.

Melengkapi penampilannya, mantan istri Indra Lesmana tersebut mengenakan celana olahraga panjang berwarna senada. Celana tersebut memiliki model membentuk lekuk tubuh.

"Triplets work out 😉," tulis wanita berambut panjang tersebut.

Penampilan Sophia di usia yang tak muda lagi membuat publik berdecak kagum. Tak sedikit yang meminta tips untuk mendapatkan body goals layaknya Sophia.

"Kasih tipsnya dong biar bisa punya badan kayak gitu, please," ujar salah seorang warganet.

Tak lama kemudian, Sophia pun membalas pertanyaan tersebut. Dia juga memberikan tips untuk mendapatkan tubuh ideal.

"Work out, work out, work out," jawab wanita yang akrab disapa Sophie tersebut.

Jawabam Sophia ternyata tak membuat netizen lain puas. Salah satu warganet seakan pesimis dengan tips yang diberikan bintang film Mereka yang Tak Terlihat itu.

"Kapan aku bisa punya badan seperti ini?," tanya yang lain.

Mendapat pertanyaan itu, Sophia seakan memberikan semangat kepada warganet tersebut. " Aku kasih 2 bulan, pasti bisa," jawabnya.

Seperti diketahui menapaki usia 48 tahun, Sophia Latjuba masih tampak muda dibandingkan usianya. Pola hidup sehat serta olahraga menjadi cara Sophia untuk mendapatkan penampilan yang terus maksimal.

