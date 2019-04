SEOUL - Aktor Ji Chang Wook bersiap untuk proyek comeback layar kaca terbarunya setelah merampungkan wajib militer pada 27 April 2019. Dia dikabarkan mendapatkan tawaran untuk membintangi drama terbaru tvN, Please Melt Me.

Kabar tersebut kemudian diamini Glorious Entertainment, agensi Ji Chang Wook. Namun agensi itu menegaskan bahwa sang aktor masih mereview tawaran tersebut dan mempertimbangkannya dengan positif.

Baca juga: Nama Ji Chang Wook Terseret dalam Kasus Burning Sun Seungri

Mengusung genre komedi romantis, Please Melt Me berkisah tentang pria dan wanita yang terlibat dalam sebuah proyek membekukan diri selama 24 jam. Namun ketika bangun, mereka melewati waktu 20 tahun dengan kondisi yang sangat misterius.

Dari kejadian itu, mereka menyadari bahwa ada efek negatif dari proyek yang mereka jalani. Untuk bisa bertahan hidup, keduanya harus mempertahankan suhu tubuh rata-rata mereka di angka 27,5 derajat Celcius.

Apabila Ji Chang Wook menerima tawaran membintangi Please Melt Me, maka dia akan berperan sebagai Ma Dong Chan. Dia digambarkan sebagai sutradara sebuah program variety show yang membeku selama 20 tahun.

Dalam urusan pekerjaan, Ma Dong Chan dikenal sebagai sosok yang dingin namun logis. Meski begitu, dia akan berubah menjadi pria hangat di depan orang yang dicintainya. Dengan ketampanannya, Ma Dong Chan tetaplah pria yang dikagumi banyak wanita meski waktu telah berlalu selama 20 tahun.

Penulis skenario Baek Mi Kyung (Strong Woman Do Bong Soon) dan sutradara Shin Woo Chul (Gu Family Book) akan berkolaborasi untuk menggarap Please Melt Me. Drama ini dijadwalkan tayang pada semester II 2019, setelah penayangan serial Hotel del Luna.

Baca juga: Kesal Anak Dibuntuti Paparazzi, Saif Ali Khan: Dia Bukan Selebriti

Sekadar informasi, Please Melt Me bukanlah satu-satunya drama yang menghampiri Ji Chang Wook. Dia juga tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi City of Stars.

Drama City of Stars bertutur tentang dua pria yang sangat mencintai dunia luar angkasa dan terpilih mengikuti pelatihan untuk menjadi astronot.*

(SIS)