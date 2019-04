JAKARTA - Westlife bukan hanya menyapa penggemarnya di Jakarta dengan gelaran konser bertajuk The Twenty Tour in Jakarta pada Agustus mendatang, tapi juga akan menggelar konser serupa di Yogyakarta.

Mengusung tema serupa, Westlife The Twenty Tour in Yogyakarta, konser ini akan di gelar pada 31 Agustus 2019 di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Pihak penyelenggara, Rajawali Indonesia yang juga didukung oleh Full Color Party akan mulai membuka pembelian tiket konser Westlife, Senin 22 April 2019 mulai pukul 11.59 melalui website tiketapasaja.com.

Baca juga: Westlife Resmi Tambah Jadwal Manggung di Indonesia

Penonton disediakan lima kategori seat yang masing-masing bervariasi harganya. Sebut saja untuk kategori Super VVIP Rp3.500.000 dengan tiket terbatas yang akan mendapat merchandise serta posisi tempat yang strategis untuk menyaksikan konser band legendaris. Lainnya, ada kategori Diamond seharga Rp2.500.000 dengan tempat terbaik berdasarkan nomor.

Selain dua kategori tersebut, adapula kategori lainnya seperti Platinum seharga Rp2.000.000, gold Rp1.000.000 serta festival dengan harga tiket Rp1.250.000.

Baca juga: Istri Andre Taulany Resmi Dipolisikan Atas Dugaan Hina Prabowo

Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung follow Instagram : RajawaliIndonesia atau dengan menghubungi call center 0822 2666 4343.

Jangan sampai terlewatkan konser reuni Westlife yang digelar di Candi Borobudur. Karena berbeda dengan di Jakarta yang berlangsung selama 2 hari yakni 6-7 Agustus 2019, Westlife hanya akan menggelar konser selama satu hari di kota Magelang.

Sebagai informasi tambahan, konser Westlife bertajuk The Twenty Tour 2019 menjadi konser reuni empat personelnya Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan sejak pertemuan mereka setelah 7 tahun vakum.

Nantinya Westlife akan membawakan lagu terbaru mereka yakni Better Man juga Hello My Love. Selain itu pula tembang kenangan seperti Swear It Again, If I Let You Go, Flying Without Wings, I Have a Dream, Seasons in the Sun, Fool Again, My Love, What Makes a Man, Uptown Girl, Unbreakable, Mandy, You Raise Me Up juga Unbreakable juga akan dinyanyikan dalam konser Westlife.

(sus)