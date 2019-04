SEOUL - Hampir 3 tahun vakum dari dunia akting, aktris Kim Ha Neul akan kembali ke layar kaca lewat drama terbaru JTBC, The Wind Blows. Aktris 41 tahun itu akan beradu akting dengan aktor Kam Woo Sung yang tahun lalu menuai sukses lewat drama Should We Kiss First?.

Comeback Kim Ha Neul ke layar kaca terbilang dinantikan penggemar, mengingat ini proyek akting perdananya pasca-melahirkan bayi perempuan pada 28 Mei 2018. Selain itu, sang aktris dan Kam Woo Sung juga kesohor sebagai aktor melodrama yang dinilai akan memperkuat The Wind Blows.

Drama The Wind Blows berkisah tentang seorang pria yang memutuskan untuk menceraikan sang istri setelah mengetahui dia mengidap Alzheimer. Sementara sang istri memutuskan meninggalkan suaminya demi mendapatkan keturunan.

Serial ini mengambil setting sekitar 6 tahun setelah pasangan suami istri yang bercerai itu kembali bertemu. Drama The Wind Blows akan digarap oleh sutradara Jeong Jeong Hwa yang pernah memproduksi Bel Ami dan Flower Next Door.

Dia akan berkolaborasi dengan penulis skenario Hwang Joo Ha, yang pernah menggarap skrip Mrs. Cop. JTBC menjadwalkan, drama The Wind Blows akan tayang perdana pada 27 Mei 2019, menggantikan Welcome to Waikiki 2.*

