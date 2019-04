SEOUL - Oh Yeon Seo dan Ahn Jae Hyun kemungkinan besar akan beradu akting lewat drama terbaru MBC, People with Flaws (judul sementara). Kedua aktor itu, didekati untuk menjadi lakon utama dalam drama tersebut.

“Kabarnya, kedua aktor itu tengah mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut,” kata perwakilan rumah produksi yang menggarap People With Flaws seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (18/4/2019).

Pernyataan sumber dari rumah produksi itu kemudian diamini Celltrion Entertainment, agensi Oh Yeon Seo. Namun dalam keterangannya, agensi itu menegaskan bahwa artisnya itu belum memberikan keputusan final terhadap tawaran tersebut.

“Saat ini, Oh Yeon Seo baru saja merampungkan pemotretan di Phuket, Thailand. Besok (19/4/2019), rencananya dia akan memberikan jawaban terkait tawaran tersebut kepada tim produksi,” kata Celltrion Entertainment.

Senada dengan Oh Yeon Seo, HB Entertainment yang mewakili aktor Ahn Jae Hyun juga mengungkapkan aktor 31 tahun itu sedang mereview tawaran tersebut. “Dia mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif,” ujar agensi tersebut.

Apabila Oh Yeon Seo menerima tawaran ini, maka People With Flaws akan menjadi proyek terbarunya setelah A Korean Odyssey (Hwayugi) pada awal 2018. Sementara bagi Ahn Jae Hyun, ini akan menjadi comeback setelah sukses dengan Beauty Inside pada akhir 2018.

Sementara itu, People With Flaws yang bergenre drama komedi tersebut berkisah tentang seorang perempuan yang membenci pria tampan. Di sisi lain, ada seorang pria yang terobsesi dengan ketampanan dan membenci orang-orang dengan banyak kekurangan.

Oh Yeon Seo ditawari untuk akan menghidupkan karakter Joo Seo Yeon, seorang pelatih lari di sebuah SMA. Dia tumbuh di keluarga dengan tiga saudara laki-laki yang sangat tampan. Karena alasan inilah, Joo Seo Yeon menjadikan pria tak tampan untuk dijadikan kekasih.

Sedangkan aktor Ahn Jae Hyun akan berperan sebagai Lee Kang Woo, pria tampan yang egois. Dia sangat menikmati perhatian orang-orang di sekitarnya dan terobsesi dengan wajah tampannya.

Namun di balik wajah tampannya tersebut, Lee Kang Woo menyimpan masa lalu yang kelam. Dia sempat merasakan sakitnya ditolak dan dicampakkan orang-orang di sekitarnya hanya karena dia berwajah jelek.

Drama People With Flaws akan digarap oleh Oh Jin Seok, sutradara di balik My Sassy Girl. Artinya, drama ini akan menjadi proyek reuni bagi sang sutradara dan Oh Yeon Seo.

MBC menjadwalkan People With Flaws tayang pada September mendatang, setiap Senin dan Selasa.*

