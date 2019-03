SEOUL – tvN memastikan bahwa musim kedua program Kang’s Kitchen akan tayang pada tahun ini. Perwakilan stasiun TV kabel itu mengaku, saat ini tim produksi tengah bersiap untuk menjalani syuting variety show tersebut.

Sumber tersebut mengatakan, syuting perdana Kang’s Kitchen Season 2 akan dimulai pada Mei mendatang. Saat ini, tim produksi masih menyesuaikan jadwal syuting dan kesiapan masing-masing bintangnya.

Baca juga: Angela Lee Akui Punya Pacar Baru, Billy Syahputra?

“Meski produksi Kang’s Kitchen Season 2 sudah dipastikan akan dilakukan, namun kami belum menentukan jadwal produksi dan tanggal syuting program tersebut,” kata sumber internal tvN tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (22/3/2019).

Seperti diketahui, musim perdana Kang’s Kitchen dibintangi oleh Kang Ho Dong, Eun Ji Won ‘SECHSKIES’, Lee Soo Geun, Song Mino ‘WINNER’, dan aktor Ahn Jae Hyun. Dalam versi original, Kang Ho Dong berperan sebagai head chef yang bertanggung jawab atas pengembangan menu pada restoran tersebut.

Di dapur, dia bekerja sama dengan Ahn Jae Hyun yang bertugas sebagai sous chef. Sementara itu, Eun Ji Won mengemban tugas sebagai hall manager, dengan dua pelayan: Lee Soo Geun dan Song Mino. Untuk musim keduanya, kelima bintang tersebut akan kembali tampil bersama.

Kang’s Kitchen merupakan program spin-off dari variety show New Journey to the West. Pada musim perdananya, Ahn Jae Hyun cs ditugasi untuk mengoperasikan sebuah restoran di Pulau Jeju, Korea Selatan. Tak sekadar mengambil alih, kelima bintang Kang’s Kitchen juga bertugas untuk memasak, melayani, hingga menentukan program promosi dalam restoran tersebut.

Baca juga: Lamar Siti Badriah, Ini Seserahan Unik yang Dibawa Krisjiana

Kang’s Kitchen tayang pada 5 Desember 2017 hingga 9 Januari 2018, dengan total 6 episode. Kala itu, progam ini terbilang sukses dengan rating rata-rata mencapai 8,3 persen. Sementara titik tertinggi penayangannya sebesar 9,1 persen.*

(SIS)