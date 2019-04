SEOUL - Park Seo Joon dikabarkan bersiap untuk comeback ke layar kaca dalam waktu dekat. Dia digadang-gadang akan membintangi drama terbaru JTBC, Itaewon Class.

Pada 17 April 2019, Awesome ENT selaku agensi Park Seo Joon memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut. Agensi itu tak menampik kalau artisnya mendapatkan tawaran tersebut. Namun, Park Seo Joon belum memutuskan untuk menerimanya.

“Itaewon Class merupakan salah satu drama yang tengah dipertimbangkan Park Seo Joon saat ini,” ujar Awesome ENT dalam keterangannya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Kamis (18/4/2019).

Apabila Park Seo Joon menerima proyek ini, maka dia akan berperan sebagai Park Seo Roy, putra seorang pebisnis kuliner ternama di Korea Selatan. Namun dia harus merasakan kerasnya hidup setelah kehilangan sang ayah.

Park Seo Roy berjuang untuk membuka toko di Itaewon, sebuah kawasan yang terkenal dengan kuliner dan dunia malamnya di Seoul, Korea Selatan. Drama ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya Gwangjin.

Nantinya, Itaewon Class akan digarap oleh Kim Sung Yoon, sutradara di balik sukses drama Love in the Moonlight pada 2016. Ini akan menjadi drama terbaru Park Seo Joon setelah tahun lalu dia membintangi What's Wrong With Secretary Kim bersama aktris Park Min Young.

Sementara itu, Park Seo Joon diketahui tengah berada di Bali, untuk menjalani pemotretan sebuah majalah. Dia diketahui berangkat dari Bandara Internasional Incheon pada Senin sore (15/4/2019) dan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai pada Selasa dini hari (16/4/2019).*

