JAKARTA - Serial Game of Thrones baru saja memulai penayangan perdana musim 8, Senin (15/4/2019). Ada berbagai hal menarik yang ditampilkan dalam episode pertama, Winterfell.

Beberapa tokoh besar dipertemukan di dalam episode pertama ini. Okezone telah merangkum lima pertemuan penting yang menyita perhatian di episode pertama ini.

Baca Juga:

Nyoblos di Singapura, Marissa Nasution Blakblakan soal Presiden Pilihannya

Mual dan Mengaku Datang Bulan, Lucinta Luna Dihujat Netizen

1. Daenerys Targaryen dan Sansa Stark

Ini merupakan pertemuan pertama bagi Daenerys Targaryen dan Sansa Stark. Sebagaimana diketahui, Jon Snow dan Daenerys pergi menuju Winterfell untuk menghalang pergerakan Army of the Dead.

Dari pertemuan pertama ini terlihat jelas bahwa Sansa tidak senang dengan Daenerys. Sansa merasa Jon sebagai mantan King of the North sudah salah memilih beraliansi dengan sang ratu.

2. Arya Stark dan Jon Snow

Pertemuan antara Arya Stark dan Jon Snow menjadi salah satu momen terbaik di episode pertama musim kedelapan Game of Thrones. Keduanya sudah terpisah sejak musim pertama, di mana Arya ikut Ned Stark ke King's Landing sementara Jon bergabung dengan pasukan Night Watch.

Arya pun langsung memeluk erat saudaranya ketika bertemu di sebuah taman. Sayangnya, pertemuan itu juga menjadi penjelasan bahwa Arya tidak senang dengan keputusan Jon berlutut pada Daenerys Targaryen.

3. Sansa Stark dan Tyrion Lannister

Kehadiran Daenerys Targaryen di Winterfell tentunya dibarengi dengan kehadiran Tyrion Lannister, sang Hand of the Queen. Ini bukan kali pertama Tyrion mengunjungi Winterfell karena pada musim pertama ia pernah ke Utara.

Pertemuan penting lain yang terjadi di episode perdana musim kedelapan adalah antara Sansa dan Tyrion. Keduanya bahkan pernah menjadi suami-istri ketika pernikahan paksaan terjadi di King's Landing. Sansa dan Tyrion terpisah satu sama lain ketika King Joffrey mati diracun Lady Olenna. Sejak saat itu keduanya tak pernah dipertemukan lagi.

4. Jon Snow dan Samwell Tarly

Dua sahabat dari Night Watch ini terpisah dengan tujuan berbeda. Sam pergi ke Citadel untuk menimba ilmu menjadi seorang Maester sambil membawa kabur Gilly dan anaknya. Sementara itu Jon melewati banyak pertempuran selama terpisah dari Sam.

Pertemuan Sam dan Jon ini sebenarnya sudah diduga oleh banyak penggemar. Sam dan Bran Stark sama-sama mengetahui asal-usul Jon yang ternyata adalah anak dari Rhaegar Targaryen dan Lyanna Stark, adik dari Ned Stark. Sam menjelaskan bahwa selama ini Ned sengaja berbohong mengatakan bahwa Jon adalah anak haramnya agar Jon tidak dibunuh oleh Robert Baratheon.

5. Jaime Lannister dan Bran Stark

Episode pertama Game of Thrones musim kedelapan ditutup oleh adegan pertemuan Jaime Lannister dengan Bran Stark. Jaime dikisahkan baru saja tiba di Winterfell untuk membantu Tyrion melawan Army of the Dead. Setibanya turun dari kuda, tatapan Jaime langsung menuju Bran yang duduk di semacam kursi roda.

Memori para penonton pasti langsung terbawa ke musim pertama di mana Jaime dengan teganya mendorong Bran dari atas hingga mengalami kelumpuhan permanen. Ini merupakan pertemuan pertama keduanya sejak saat itu. Bagiamana kelanjutan kisah pertemuan-pertemuan tersebut? Semuanya hanya akan terjawab pada pekan depan.