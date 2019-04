SEOUL - Saat diwawancara majalah ELLE pada Februari silam, Song Hye Kyo sempat mengungkapkan harapannya untuk kembali berkolaborasi dengan sutradara Wong Kar Wai. Dan keinginan itu, menurut Soompi, akhirnya terkabul.

United Artist Agency (UAA) selaku agensi Song Hye Kyo mengatakan, artisnya itu telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Jet Tone Film, rumah produksi milik sang sutradara. Bahkan, kabar baik itu diumumkan sang aktris saat menghadiri Hong Kong Film Awards, pada 14 April 2019.

Tak hanya sang artis, Jet Tone Film juga menyambut sang aktris lewat unggahannya di Weibo. “Song Hye Kyo yang berkolaborasi dengan kami lewat The Grandmaster, datang dari jauh melewati gunung dan lautan. Selamat datang.” Sayang, rumah produksi itu masih merahasiakan detail proyek tersebut.

Sekadar informasi, Song Hye Kyo dan sutradara Wong Kar Wai pertama kali dipertemukan lewat film populer The Grandmaster pada 2013. Dalam film itu, sang aktris berlakon sebagai Cheung Wing Sing, istri Ip Man, seorang praktisi ilmu bela diri yang diperankan oleh aktor Tony Leung.

“Seiring berlalunya waktu, aku semakin tua dan wajahku pasti berubah. Aku penasaran imej seperti apa yang akan kutampilkan jika berkesempatan terlibat dalam proyek Wong Kar Wai selanjutnya,” ungkap Song Hye Kyo kala itu.

Film bersama Jet Tone Film ini akan menambah daftar film China yang akan diperankan oleh Song Hye Kyo. Selain The Grandmaster, dia juga sempat membintangi tiga judul film China lainnya. The Crossing (2014), The Queen, dan The Queen 2 (2015) adalah beberapa di antaranya.

Proyek layar lebar ini merupakan karya akting terbaru Song Hye Kyo setelah merampungkan penayangan Encounter, pada 24 Januari silam. Dalam drama 16 episode yang ditayangkan tvN tersebut, dia beradu akting dengan aktor muda, Park Bo Gum.

Encounter mengakhiri masa tayangnya dengan rating rata-rata 8,4 persen dan sempat menembus rating tertinggi sebesar 10,32 persen. Rating dua digit tersebut berhasil diraih drama arahan Park Shin Woo itu pada episode kedua.*

