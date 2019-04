SEOUL – Sehun ‘EXO’ merayakan ulang tahun ke-25 tahun (26 tahun usia Kora ) tepat di hari Jumat (12/4/2019) ini. Official Twitter EXO pun memberikan tagar #HappySehunDay bagi penggemar yang ingin memberikan selamat pada maknae pelantun TEMPO itu.

Ucapan ulang tahun yang disampaikan oleh penggemar kepada Sehun pun sempat menjadi Worldwide Trending Topic di Twitter. Melansir Soompi, setidaknya ada dua tagar yang mewakili ucapan untuk pria bernama lengkap Oh Sehun ini.

“Pukul 00.00 KST, beberapa tagar dipakai untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Sehun. Termasuk diantaranya, #ShiningSehunDay sebanyak 341ribu tweet dan #HappySehunDay sekitar 392ribu,” tulis Soompi, Jumat (12/4/2019).

Pantauan Okezone melalui Twitter, banyak di antara penggemar yang mengucapkan selamat serta doa mereka bersamaan dengan foto hingga gif berbau Sehun, mulai dari visual ketampanannya hingga aksi kocak aktor serial drama Dear Archimedes ini.

Akun bernama @sehunpics menuliskan jika Sehun mempunyai hati yang baik. Lewat video berupa gif itu terlihat ekspresi manis pria berzodiak Aries ini saat tertawa. “Sehun, kamu tumbuh dewasa dengan sangat baik. Tidak ada keraguan dalam hatiku untuk menyebutmu sebagai pemilik hati emas,” puji @sehunpics.

Penggemar lain juga mengunggah video gif saat Sehun sedang beraksi di atas panggung, ia tampak asyik berjoget meliukkan badan mengikuti irama lagu. “Selamat ulang tahun Sehun, sebagai maknae EXO aku sangat mencintaimu,” kicau @PCYRose2.

Ada juga unggahan foto kocak lainnya yang menampilkan ekspresi Sehun dalam berbagai potret meme yang diunggah oleh salah satu penggemar di Indonesia. “Selamat ulang tahun Ppiyaknya (anak ayam) EXO. Maaf enggak ada foto ganteng,” goda @alya1254.

Last but not least, ada pula perbandingan dua foto yang menampilkan ketampanan Sehun dan satu lagi tengah menunjukkan bagian di hidungnya. “Aku suka semua foto Sehun, dari yang memeable sampai yang tampan,” tulis akun @canhyeonie_.

