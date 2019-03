SEOUL – Xiumin EXO kini tengah merasakan kebahagiaan. Pasalnya tepat pada Selasa (26/3/2019) usianya kini menginjak 29 tahun atau 30 tahun sistem Korea. Official akun EXO di Twitter menuliskan ucapan selamat ulang tahun kepada pria bernama asli Kim Min Seok ini.

“Happy Xiumin Day,” bunyi pesan tersebut lengkap dengan foto sang idola dengan wajah tampannya.

Lebih dari itu, tulisan Happy Xiumin Day juga sukses menjadi trending topic di Twitter selama beberapa jam sejak pukul 00.00 waktu Korea atau sekira pukul 10 malam WIB.

“Selamat ulang tahun fake maknae, tambah tua tambah imut ya bang,” tulis netizen di Twitter.

Sementara yang lain menambahkan, “Selamat ulang tahun Xiumin, tetap menjadi hyung yang menyenangkan untuk member lainnya.”

Ya, fake maknae menjadi julukan bagi Xiumin yang usianya kini menginjak 29 tahun. Hal tersebut dikarenakan Xiumin memiliki wajah yang imut serta awet muda, tidak berbeda jauh dengan sang maknae (anggota termuda), Sehun yang berusia 24 tahun.

Lihat saja beberapa postingan Xiumin saat berswafoto di instagram, pastinya tidak ada yang menyangka betapa pria ini sudah berusia 29 tahun. Terlebih pada unggahan Xiumin 9 Februari lalu, bintang film Seondal: The Man Who Sells The River itu tampak imut dengan boneka besar di sampingnya bukan?

Tahun lalu, SBS juga merangkum beberapa ekspresi aegyo Xiumin di beberapa kesempatan. Sebut saja saat ia bersama member EXO lainnya hadir sebagai bintang tamu dalam acara Knowing Brothers.

Kala itu, Xiumin tengah membacakan puisi akrostik, di mana sajak diucapkan dengan awalan kemudian dilanjutkan hingga menjadi kalimat puitis. Xiumin tiba-tiba saja berekspresi aegyo dengan menggelembungkan mulutnya sambil tersenyum. Otomatis orang-orang yang melihatnya pun ikut tertawa.

Selain aegyo, Xiumin juga percaya diri bergaya layaknya anak kecil saat berkumpul bersama member EXO. Tidak heran jika dia dijuluki sebagai fake maknae. Happy birthday, uri Xiumin.

