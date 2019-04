SEOUL - Perilisan album ‘Map of the Soul: Persona’ menjadi salah satu proyek comeback BTS yang paling dinanti para pencinta musik K-Pop pada semester I 2019.

Maka ketika video musik Boy With Luv, resmi dirilis di YouTube, server platform berbagi video tersebut sampai jebol. Sesaat, YouTube menampilkan pesan error yang mengklaim video tersebut tak bisa diakses dan meminta penggunanya untuk mengulang kembali.

Namun hal itu tak menjadi masalah, karena dalam 5 jam setelah dirilis, MV Boy With Luv sukses menembus 20 juta penonton di YouTube. Artinya, BTS sukses mematahkan rekor mereka sebelumnya lewat IDOL. Seperti diketahui, MV IDOL yang debut pada 24 Agustus 2018 itu meraih 20 juta view dalam waktu 6,5 jam.

Seperti telah diberitakan Okezone sebelumnya, album ‘Map of the Soul: Persona’ terdiri atas tujuh lagu. Selain Boy With Luv, album itu juga memiliki Intro: Persona yang akan dinyanyikan sang leader RM secara solo. Lalu ada juga Mikrokosmos, Make It Right, Dionysus, HOME, dan Jamais Vu.

Dalam lagu HOME, BTS ingin berbagi masa-masa mereka merasakan kesepian dan kelelahan bersama para ARMY. Selain dengan Halsey dalam Boy With Luv, kolaborasi lainnya ditampilkan boy band asuhan Big Hit Entertainment ini bersama Ed Sheeran lewat Make It Right.

Sementara Jamais Vu merupakan proyek kolaborasi tiga personel BTS: J-Hope, Jin, dan Jungkook. Album ‘Map of the Soul: Persona’ ini lahir berkat campur tangan empat produser asal Inggris: Bad Milk, Marcus McCoan, ARCADES, dan Ryan Lawrie.

Selamat untuk BTS!

(SIS)