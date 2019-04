JAKARTA – Hotman Paris Hutapea memang dikenal sebagai pengacara kontroversial. Tak hanya karena penampilan eksentrik, namun dia juga kerap menuai komentar publik di ranah daring.

Mafhum, pengacara 59 tahun itu kerap memamerkan kemesraannya dengan sederet perempuan seksi lewat Instagram. Lalu bagaimana Frank Hutapea, anak sulung Hotman, melihat sosok sang ayah?

Kepada Melaney Ricardo, Frank mengungkapkan, menjadi anak Hotman Paris Hutapea adalah sebuah blessing (berkat) sekaligus beban. Publik, menurutnya, memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerjanya sebagai putra Hotman Paris.

“Menjadi pengacara, bukan hal yang gampang karena ini soal jam terbang (pengalaman). Terus terang, hal ini terkadang menjadi beban untuk saya, terutama ketika berada di court (persidangan),” ujar Frank seperti dikutip dari channel YouTube Melaney Ricardo, pada Minggu (7/4/2019).

Meski begitu, Frank mengungkapkan, mendapat privilege cukup besar sebagai seorang anak Hotman Paris Hutapea. Tak semata karena harta, dia mengaku, sangat terbantu dalam membangun jaringan di awal kariernya.

“Tapi saya percaya, suatu hari nanti saya akan dikenal sebagai pengacara dengan nama sendiri. Bukan karena Hotman Paris Hutapea adalah bapak saya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Frank membeberkan pandangannya tentang sosok Hotman Paris Hutapea sebagai ayah yang tak banyak diketahui publik. Pertama, Frank menilai Hotman Paris Hutapea sebagai pria rumahan.

Kerap mengumbar kemesraan dengan sederet perempuan seksi, namun Frank menyebut, ayahnya itu tak bisa menikmati hingar bingar musik di klub hingga larut malam. “Ah, dia ke acara-acara begitu paling sampai jam 6 atau 7 malam. Setelahnya, pulang dan tidur. Subuh dia sudah bangun dan mengajak kami anak-anaknya untuk jogging atau nyari tanah,” kata Frank.

Dia menambahkan, “Jadi, kebersamaan Hotman Paris Hutapea dengan perempuan-perempuan cantik itu hanya sekadar lucu-lucuan saja. Kami sih menanggapinya santai. Kalau sedang berada di Bali ya dia hanya mau menikmati momen saja.”

Kedua, Hotman Paris Hutapea adalah sosok yang sangat disiplin dan tidak pernah menganggap remeh lawannya. Hal inilah yang menurut Frank, menjadi kunci sukses ayahnya sebagai seorang pengacara.

“Bapak itu gatal. Dia enggak bisa diam dan tak melakukan apa-apa, karena memang otaknya tak pernah berhenti bekerja. Ada saja hal atau peristiwa yang membuat dia berkomentar dan biasanya, hal itu tabu di masyarakat,” ujarnya.

Meski menerima sang ayah apa adanya, namun Frank memiliki satu pesan untuk sang ayah dalam menggunakan media sosial. “Think twice before you post (Pikir dua kali sebelum kau mengunggah sesuatu),” katanya sembari tersenyum.*

