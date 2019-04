JAKARTA - Rumah tangga aktris Nirina Zubir dan suaminya, Ernest Fardiyan Syarif, diketahui sangat jauh dari gosip. Kini pernikahan pasangan tersebut sudah mencapai tahun ke-10.

Baca Juga: Nirina Zubir Jelaskan Manfaat Bawa Anak saat Bekerja di Hari Libur

Di hari perayaan ke-10 tahun pernikahannya, bintang film Keluarga Cemara ini mengucapkan kebahagiaannya bisa melalui waktu panjang bersama suami. Nirina pun mengungkap harapannya dan cita-citanya ke depan bersama Ernest.

"Happy 10th anniversary swamikuuuw... Mari melangkah bersama kedepan... Mehadapi pembelajaran hidup bersama... dengan penuh kebahagian... ketenangan... kedewasaan... kekompakkan... keceriaan.. kecintaan... dan segala keseruan!!! Many more fun years to come yaaa...," tulis Nirina Zubir pada unggahan foto dirinya bersama sang suami.

Melihat unggahan tersebut, netizen juga turut mengucapkan selamat kepada orangtua dari dua anak ini. Bahkan mereka juga memanjatkan doa dan harapan bagi keluarga Ernest dan Nirina.

"Happy Anniversary mbak @nirinazubir_ & suami.. Semoga ikatan perkahwinan yang sudah 10tahun ini akan berkekalan hingga akhir hayat kalian berdua ya..," tulis qmaria.

Baca Juga: Terusir dari Rumah Ahmad Dhani, Kini Maia Estianty Miliki Hunian Mewah

"Happy anniv ke 10 samapai 100 sampai 1000 tahun sampai selama lamanya untuk kalian... jodoh dunia akhirat (aamiin)... LOVE KALIAN FROM LOMBOK," tulis elsa_arsya_atthaya.

"Happy anniversary kak naaa @nirinazubir_ dan suami, bahagia sll bersama keluarga," tulis zhaflyn_befa.

(LID)