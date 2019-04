SEOUL – Sehari setelah dirilis, single Kill This Love milik BLACKPINK sukses menembus puncak Top Song iTunes di 36 negara. Amerika Serikat, Swedia, Portugal, Filipina, Argentina, Brasil, Malaysia, Indonesia, Meksiko, Turki, Hong Kong, Russia, dan Thailand adalah beberapa di antaranya.

Jennie cs menjadi girl band K-Pop pertama yang sukses menembus chart Top Song iTunes di Amerika Serikat. Sebelumnya, BTS lewat MIC Drop merupakan grup K-Pop pertama yang berhasil menundukkan chart iTunes di Negeri Paman Sam tersebut.

Sementara itu, mini album ‘Kill This Love’ BLACKPINK yang dirilis bersamaan dengan video klipnya pada 5 April 2019, berhasil mendominasi chart Top Album iTunes. Finlandia, Yunani, Jepang, Selandia Baru, dan Rusia adalah beberapa di antaranya.

Tak hanya di iTunes, BLACKPINK juga berhasil membukukan rekor baru untuk MV Kill This Love. Video itu sukses melampaui 40 juta penonton hanya dalam waktu 19 jam dan 45 menit.

Dengan begitu, BLACKPINK mencatatkan rekor baru untuk girl band K-Pop tercepat yang menembus 40 juta viewers. Jisoo cs berhasil menundukkan rekor mereka sendiri atas video music Ddu-Du Ddu-Du yang mendulang 40 juta view dalam waktu 1 hari 3 jam.

Meski begitu, MV Kill This Love masih harus mengakui kedigdayaan BTS. Sejauh ini, MV IDOL milik grup asuhan Big Hit Entertainment itu masih menjadi pemilik rekor 40 juta viewers tercepat grup K-Pop dengan waktu 16 jam 9 menit.

Sekadar informasi, ‘Kill This Love’ merupakan mini-album keempat BLACKPINK yang diproduseri oleh Teddy Park. Produser kenamaan YG Entertainment itu juga diketahui sebagai pencipta lagu lima track dalam album tersebut: Kill This Love, Don’t Know What To Do, Kick It, Hope No, dan Ddu-Du Ddu-Du (versi remix).*

