JAKARTA - Suami dari presenter Rey Utami, Pablo Benua, diketahui tengah berada di rumah sakit. Bapak satu anak tersebut dikabarkan mengalami sakit di bagian jantung.

Baca Juga: Jurnal Risa Disebut Rekayasa, Rey Utami Tantang Risa Sarasvati

Melihat keadaan sang suami yang tak berdaya, tentu dirasa sebagai suatu hal yang menyedihkan bagi Rey. Bahkan ia berharap agar suaminya segera lekas sembuh dan bisa menemaninya lagi.

"Aku gak minta apa-apa, aku cuma pingin kamu sembuh... Kita bisa bareng-bareng lagi.. Ada di samping aku lagi.. Aku cuma minta itu aja sama Allah.. I love you so much baby," tulis Rey Utami pada keterangan foto sang suami yang tengah terbaring di kasur rumah sakit.

Keadaan Pablo yang lemah dan tertidur di rumah sakit, rupanya tak membuat netizen iba. Mereka justru menganggap bahwa sakitnya Pablo merupakan gimmick semata.

Bukan hanya itu, netizen bahkan tak segan mengungkap bahwa sakitnya Pablo merupakan sebuah azab akibat sering berperilaku jahat pada orang lain. Bahkan salah satu netizen berharap agar Rey juga bisa menyusul Pablo, dirawat di rumah sakit.

"Mon maap ni yaaaa, kok macem gimmick dan saya tidak percaya wkwk," tulis dheappd.

"Kebanyakan gimmick, julidin orang, akhirnya ketika jatuh sakit beneran org org banyak yang kurang percaya. Hmmmm," tulis ndyrzra.

"Azab tukang nyinyirin orang. Allah emang maha baik," tulis rynprdn.

Baca Juga: Gisel hingga Dewi Perssik, 3 Penyanyi Alami Insiden Baju Melorot di Atas Panggung

"Malaikat izrail pasti bahagia nih buat nyabut nyawa yg kek gini.. btw rey nyusul dong. Ga seru sakitnya ga bareng..,," tulis berthagunawan45.

(LID)