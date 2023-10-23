Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kocak, Begini Gaya Komika Mpok Citra Roasting Kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |16:20 WIB
Kocak, Begini Gaya Komika Mpok Citra Roasting Kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua
Mpok Citra roasting Rey Utami dan Pablo Benua. (Foto: Instagram/@bangbenua)
A
A
A

JAKARTA - Komika Mpok Citra baru-baru ini diajak Rey Utami beserta karyawannya, berlibur mewah ke Bali. Di tengah liburan, roastingan Mpok Citra yang diunggah YouTube Reyben Entertainment menjadi sorotan.

Mpok Citra menjadikan kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua sebagai bahan roastingan. Materi diawali dengan kehadiran dirinya bersama crazy rich Sentul itu yang tak pernah dianggap netizen.

"Alhamdulillah ya kak Rey Utami makasih sudah diajak ke Bali, saya juga nonton podcast kita yang di mobil sport komentarnya ratusan, isinya kak Rey cantik banget, kak Rey dermawan banget," ujar Mpok Citra.

"Dari atas sampai bawah kak Rey Utami semua. Padahal ada saya, saya enggak dianggap," timpal Mpok Citra.

Lalu Mpok Citra menceritakan berbagai fasilitas mewah selama liburan bersama Rey Utami dan Pablo Benua. Mulai dari pesawat, villa mewah, hingga makanan mahal.

"Kalau ditotal semua nih fasilitas yang kak Rey kasih ke saya kalau diduitin bisa bakal saya modal nyaleg," tutur Mpok Citra.

Saking bangganya, bahkan Mpok Citra mengaku ingin membawa struk pembayaran fasilitas mewah yang ia nikmati selama di Bali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019309/5-daftar-artis-terkaya-di-indonesia-2024-rey-utami-kembali-jadi-nomor-satu-lGuwkA7Hxz.jpg
5 Daftar Artis Terkaya di Indonesia 2024, Rey Utami Kembali Jadi Nomor Satu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/33/2944632/asisten-rey-utami-sebut-pablo-benua-belikan-selingkuhan-rumah-dan-mobil-bitEpuFuvo.jpg
Asisten Rey Utami Sebut Pablo Benua Belikan Selingkuhan Rumah dan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938380/wirang-birawa-sebut-artis-r-tertekan-gegara-diselingkuhi-suami-netizen-rey-utami-LIgzia9JXp.jpg
Wirang Birawa Sebut Artis R Tertekan Gegara Diselingkuhi Suami, Netizen: Rey Utami?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/33/2918720/demi-kemanusiaan-rey-utami-dan-otto-hasibuan-gelar-doa-bersama-untuk-jessica-wongso-afnqm1h7By.jpg
Demi Kemanusiaan, Rey Utami dan Otto Hasibuan Gelar Doa Bersama untuk Jessica Wongso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/33/2898177/rey-utami-tak-kuasa-menahan-tangis-bertemu-pengidap-gagal-ginjal-stadium-5-OBe9MceoiP.jpg
Rey Utami Tak Kuasa Menahan Tangis Bertemu Pengidap Gagal Ginjal Stadium 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/33/2887392/rey-utami-nangis-bertemu-anak-penjual-gulali-terharu-dengar-cita-cita-mulianya-fvadTn3opj.jpg
Rey Utami Nangis Bertemu Anak Penjual Gulali, Terharu Dengar Cita-cita Mulianya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement