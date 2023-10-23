Kocak, Begini Gaya Komika Mpok Citra Roasting Kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua

JAKARTA - Komika Mpok Citra baru-baru ini diajak Rey Utami beserta karyawannya, berlibur mewah ke Bali. Di tengah liburan, roastingan Mpok Citra yang diunggah YouTube Reyben Entertainment menjadi sorotan.

Mpok Citra menjadikan kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua sebagai bahan roastingan. Materi diawali dengan kehadiran dirinya bersama crazy rich Sentul itu yang tak pernah dianggap netizen.

"Alhamdulillah ya kak Rey Utami makasih sudah diajak ke Bali, saya juga nonton podcast kita yang di mobil sport komentarnya ratusan, isinya kak Rey cantik banget, kak Rey dermawan banget," ujar Mpok Citra.

"Dari atas sampai bawah kak Rey Utami semua. Padahal ada saya, saya enggak dianggap," timpal Mpok Citra.

Lalu Mpok Citra menceritakan berbagai fasilitas mewah selama liburan bersama Rey Utami dan Pablo Benua. Mulai dari pesawat, villa mewah, hingga makanan mahal.

"Kalau ditotal semua nih fasilitas yang kak Rey kasih ke saya kalau diduitin bisa bakal saya modal nyaleg," tutur Mpok Citra.

Saking bangganya, bahkan Mpok Citra mengaku ingin membawa struk pembayaran fasilitas mewah yang ia nikmati selama di Bali.