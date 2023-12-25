Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Asisten Rey Utami Sebut Pablo Benua Belikan Selingkuhan Rumah dan Mobil

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |11:26 WIB
Asisten Rey Utami Sebut Pablo Benua Belikan Selingkuhan Rumah dan Mobil
Asisten Rey Utami sebut Pablo Benua Belikan Selingkuhan Mobil dan Rumah (Foto: Instagram/reyutami)
A
A
A

JAKARTA - Wirang Birawa baru-baru ini melontarkan firasat terkait perselingkuhan di kalangan artis. Melalui sosial medianya, Wirang menyebut bahwa ada seorang artis kaya raya berinisial R yang diselingkuhi oleh suaminya.

Menariknya, banyak netizen yang langsung menduga bahwa artis R yang diselingkuhi suaminya adalah Rey Utami. Dugaan tersebutpun semakin kuat lantaran baru-baru ini sebuah akun TikTok @indra_melon nampak menguak perselingkuhan yang dilakukan oleh Pablo Putra Benua.

Pemilik akun TikTok tersebut diketahui merupakan asisten dari Rey Utami. Dalam akunnya, Indra mengatakan bahwa Rey sempat menceritakan perselingkuhan yang dilakukan suaminya, hingga pria tersebut membelikan beberapa hadiah untuk sang selingkuhan.

"Baru-baru kak Rey cerita perselingkuhan bang Pablo, yang mengejutkan itu selingkuhannya dibeliin rumah dan mobil," ungkap Indra.

Rey Utami dan Pablo Benua

Asisten Rey Utami sebut Pablo Benua Belikan Selingkuhan Mobil dan Rumah (Foto: Instagram/reyutami)


Lebih lanjut, Indra pun mengatakan bahwa Rey sempat bersedih saat menceritakan hal itu padanya. Namun, ia merasa jika Rey cukup tegar saat mengetahui kenyataan bahwa suaminya telah mendua.

"Kak Rey menceritakannya sambil nangis sesegukan, tapi dia nggak marah dan nggak kecewa. Itu hebatnya Rey utami dia lapang dada dan tegar," bebernya.

Menariknya, dugaan perselingkuhan yang dilakukan Pablo rupanya bukan yang pertama kalinya terjadi. Seolah sudah terbiasa dengan hal itu, Rey pun disebut tidak mau mempermasalahkan kelakuan sang suami.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019309/5-daftar-artis-terkaya-di-indonesia-2024-rey-utami-kembali-jadi-nomor-satu-lGuwkA7Hxz.jpg
5 Daftar Artis Terkaya di Indonesia 2024, Rey Utami Kembali Jadi Nomor Satu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938380/wirang-birawa-sebut-artis-r-tertekan-gegara-diselingkuhi-suami-netizen-rey-utami-LIgzia9JXp.jpg
Wirang Birawa Sebut Artis R Tertekan Gegara Diselingkuhi Suami, Netizen: Rey Utami?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/33/2918720/demi-kemanusiaan-rey-utami-dan-otto-hasibuan-gelar-doa-bersama-untuk-jessica-wongso-afnqm1h7By.jpg
Demi Kemanusiaan, Rey Utami dan Otto Hasibuan Gelar Doa Bersama untuk Jessica Wongso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/33/2906646/kocak-begini-gaya-komika-mpok-citra-roasting-kekayaan-rey-utami-dan-pablo-benua-QVbv5r9dOq.jpg
Kocak, Begini Gaya Komika Mpok Citra Roasting Kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/33/2898177/rey-utami-tak-kuasa-menahan-tangis-bertemu-pengidap-gagal-ginjal-stadium-5-OBe9MceoiP.jpg
Rey Utami Tak Kuasa Menahan Tangis Bertemu Pengidap Gagal Ginjal Stadium 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/33/2887392/rey-utami-nangis-bertemu-anak-penjual-gulali-terharu-dengar-cita-cita-mulianya-fvadTn3opj.jpg
Rey Utami Nangis Bertemu Anak Penjual Gulali, Terharu Dengar Cita-cita Mulianya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement