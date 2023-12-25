Asisten Rey Utami Sebut Pablo Benua Belikan Selingkuhan Rumah dan Mobil

Asisten Rey Utami sebut Pablo Benua Belikan Selingkuhan Mobil dan Rumah (Foto: Instagram/reyutami)

JAKARTA - Wirang Birawa baru-baru ini melontarkan firasat terkait perselingkuhan di kalangan artis. Melalui sosial medianya, Wirang menyebut bahwa ada seorang artis kaya raya berinisial R yang diselingkuhi oleh suaminya.

Menariknya, banyak netizen yang langsung menduga bahwa artis R yang diselingkuhi suaminya adalah Rey Utami. Dugaan tersebutpun semakin kuat lantaran baru-baru ini sebuah akun TikTok @indra_melon nampak menguak perselingkuhan yang dilakukan oleh Pablo Putra Benua.

Pemilik akun TikTok tersebut diketahui merupakan asisten dari Rey Utami. Dalam akunnya, Indra mengatakan bahwa Rey sempat menceritakan perselingkuhan yang dilakukan suaminya, hingga pria tersebut membelikan beberapa hadiah untuk sang selingkuhan.

"Baru-baru kak Rey cerita perselingkuhan bang Pablo, yang mengejutkan itu selingkuhannya dibeliin rumah dan mobil," ungkap Indra.

Lebih lanjut, Indra pun mengatakan bahwa Rey sempat bersedih saat menceritakan hal itu padanya. Namun, ia merasa jika Rey cukup tegar saat mengetahui kenyataan bahwa suaminya telah mendua.

"Kak Rey menceritakannya sambil nangis sesegukan, tapi dia nggak marah dan nggak kecewa. Itu hebatnya Rey utami dia lapang dada dan tegar," bebernya.

Menariknya, dugaan perselingkuhan yang dilakukan Pablo rupanya bukan yang pertama kalinya terjadi. Seolah sudah terbiasa dengan hal itu, Rey pun disebut tidak mau mempermasalahkan kelakuan sang suami.