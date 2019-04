JAKARTA - Narova Morina Sinaga alias Momo Geisha diketahui baru saja kembali dari Singapura. Satu bulan lalu, Momo melahirkan putri pertamanya, Sheena Gabriella Aurora Samudra, di sebuah rumah sakit di Singapura.

Baru-baru ini, Momo telah tiba ke kediamannya di Malang, Jawa Timur. Tiba kembali di tanah air, istri dari Nicola Reza Samudra ini mendapatkan kejutan manis dari keluarganya. Kediaman Momo bersama sang suami dihias dengan menggunakan balon dan bunga berwarna putih, pink, serta kuning.

Hal tersebutpun terekam dalam unggahan video di akun Instagramnya. Bahkan tulisan 'Welcome Home Baby Gabriella' juga turut meramaikan dekorasi penyambutan Momo dan putrinya.

"When grandma @lies1802 so excited to Welcome baby briell @sheenagabriellaaurorasamudra home," tulis Momo pada keterangan video.

Kembalinya Momo ke Indonesia membuat para sahabat mengucapkan selamat pada vokalis Geisha tersebut. Namun, beberapa netizen kembali salah fokus saat melihat Momo keluar dari lift yang terletak di kediamannya, serta bentuk tubuh dari pelantun Lumpuhkan Ingatanku tersebut.

"Aki gafok. Katanya welcome home, trs mereka keluar dari lift?? Rumahnya woww..," tulis alice.brave.

"Rumahnya gede banget ada liftnya," tulis wijayamonika.

"Mamak mamak anak 2 udah langsung aja" tulis eldha.herlya.

