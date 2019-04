SEOUL – Pada 2 April 2019, YG Entertainment akhirnya resmi merilis teaser lagu terbaru BLACKPINK, Kill This Love, lewat YouTube. Teaser itu dibuka dengan bunyi terompet yang saling bersahutan.

Kemudian, para personel BLACKPINK muncul dengan mengenakan pakaian serba hitam. Dimulai dari Rose, Jennie, Jisoo, hingga si maknae, Lisa. Teaser tersebut kemudian berlanjut dengan keempat member BLACKPINK meneriakkan ‘Let’s kill this love’.

Teaser berdurasi 22 detik yang ditutup dengan ledakan itu, sukses menggaet lebih dari 5 juta viewers dalam 24 jam. Hal ini menunjukkan antusias luar biasa dari para BLINK (sebutan penggemar BLACKPINK) yang menantikan comeback Jisoo cs setelah sukses ‘Square Up’ pada 2018.

Dalam wawancaranya dengan majalah DAZED, Jennie mengaku, dia dan tiga rekannya telah bekerja keras dalam menggarap mini album ‘Kill This Love’. “Aku memberikan yang terbaik (untuk album ini). Dan aku tak sabar menunjukkan kepada semua orang (apa yang telah kami kerjakan),” katanya seperti dikutip dari Soompi, pada Maret silam.

Sementara itu, YG Entertainment akan merilis mini album ‘Kill This Love’ pada 5 April 2019. Mini album keempat BLACKPINK ini akan menyuguhkan empat lagu baru: Kill This Love, Don’t Know What To Do, Kick It, dan Hope Not. Sedangkan sisanya merupakan lagu remix Ddu-Du Ddu-Du.

Rencananya, setelah merilis mini album ‘Kill This Love’ BLACKPINK akan disibukkan dengan beberapa jadwal manggung. Girlband asuhan YG Entertainment itu dijadwalkan tampil di Festival Musik Coachahella, pada 14 April 2019.

Kemudian pada 17 April 2019, grup ini akan memulai tur dunia ‘BLACKPINK In Your Area 2019’ di Amerika Utara. Los Angeles akan menjadi titik awal pertunjukan BLACKPINK mereka sebelum singgah di Chicago dan Hamilton.

Kemudian pada Mei 2019, BLACKPINK akan melanjutkan tur mereka ke Newark, Atlanta, dan Fort Worth.*

