SEOUL – Jadwal tayang drama mata-mata Vagabond resmi diundur. Sports Chosun melaporkan bahwa penundaan itu dipicu jadwal syuting dan kesepakatan dengan Netflix yang menemukan sedikit masalah.

Awalnya, SBS menjadwalkan Vagabond tayang pada Mei 2019, setelah drama Big Issue menyelesaikan masa tayangnya. Namun SBS kemudian memutuskan untuk menempatkan Absolute Boyfriend sebagai pengganti drama tersebut.

Dengan penundaan tersebut, maka untuk sementara Vagabond dijadwalkan tayang pada September 2019. Saat ini, Lee Seung Gi dan Suzy sebagai pemeran utama drama tersebut, dikabarkan masih menjalani syuting, setelah menggelar pembacaan skenario pada Juni 2018.

Pengunduran tayang drama ini, membuat penggemar kedua aktor tersebut kecewa. “Kenapa oh kenapa? Aku sengaja tak menonton drama Korea dengan menunggu Vagabond. Tapi sekarang, aku harus kembali menunggu,” kata seorang netizen.

“Kenapa (diundur)? Aku tak bisa lagi menunggu!! Aku mau menonton drama Lee Seung Gi lagi,” ujar seorang netizen yang disambung lainnya dengan, “Aku pikir, awalnya ini April mop! Jadi ternyata, penundaan itu benar. Ah, September masih lama.”

Penayangan Vagabond memang sangat dinantikan pencinta drama Korea karena termasuk dalam proyek berbujet besar. Produksi drama itu dikabarkan menyentuh angka USD22 juta atau setara dengan Rp314,6 miliar. (USD=Rp14.300)

Lee Seung Gi berperan sebagai Cha Dal Gun, seorang stuntman yang berusaha untuk mengungkap kebenaran di balik misteri kecelakaan pesawat. Sementara Suzy dipercaya untuk menghidupkan peran Go Hae Rin, seorang agen Badan Intelejen Nasional (BIN) Korea Selatan.

Go Hae Rin merupakan putri dari Go Kang Chul, seorang letnan di Korps Marinir yang meninggal dengan tragis. Setelah kematian ayahnya, Go Hae Rin menjadi tulang punggung keluarga yang memotivasinya untuk menjadi pegawai negeri sipil Level 7.

Selain kedua aktor utamanya, aktor Shin Sung Rok juga akan berperan sebagai Ki Tae Woong dalam Vagabond. Dia digambarkan sebagai pimpinan BIN sekaligus atasan Go Hae Rin.

Vagabond akan digarap oleh sutradara Yoo In Shik dan penulis skenario Jang Young Chul. Drama ini merupakan proyek ketiga sutradara dan penulis skenario tersebut setelah Giant dan Incarnation of Money.*

