JAKARTA - Pernikahan pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie diketahui telah mencapai tahun ke-9. Meski Nia memilih untuk menikah di usia muda, ia nampak selalu dikelilingi kebahagiaan, terlebih dirinya kini telah dikaruniai tiga orang anak.

Baca Juga: Syuting di Kantor Ardi Bakrie, Ternyata Nia Ramadhani Tak Dikenal oleh Karyawan

Pada momen ulang tahun pernikahannya yang ke-9, Nia Ramadhani nampak mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami, lengkap dengan luapan kebahagiaannya. Bahkan Nia mengaku bahwa Ardi berhasil membuktikan janjinya kepada almarhum ayahandanya sebelum menikah pada 1 April 2010 lalu.

"And here we are! 9 years of a roller coaster adventure! Tapi kamu membuktikan janji kamu, saat kamu minta izin ke Alm. papa aku," ungkap Nia Ramadhani dalam keterangan fotonya bersama sang suami.

"Kamu bilang kamu berjanji untuk membahagiakan aku. And yes,you prove it! I am a very LUCKY WOMAN #9thanniversary," sambungnya.

Lucunya, Ardi Bakrie nampak memposting sebuah video saat istrinya membacakan isi tulisan yang akan ia unggah. Meski begitu mengesalkan lantaran membocorkan apa yang akan diposting, Ardi mengaku bahwa istrinya tentu tahu betapa besar cintanya.

"Kok mau romantis susah banget yaa?? Siapa suruh dibacain IG yang kamu mau post, aku record aja & post duluan...," tulis Ardi Bakrie meledek sang istri.

Baca Juga:

"But whatever!! Yang penting kamu tahu how much i love u yank @ramadhaniabakrie and wld do the best to always make u happy.. Happy 9th Anniversary, Yank. #mywifeiscoolerthanyours," tambahnya.

(LID)