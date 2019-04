LOS ANGELES - Teaser terbaru Avengers: Endgame kembali dihadirkan Marvel Entertainment. Dalam teaser pendek tersebut, terlihat kejutan dan tampilan baru para superhero.

Para personel Avengers yang hidup terlihat saling berdiskusi untuk menghadapi kekejaman Thanos. Misalnya adu pendapat dari Bruce Banner dan James 'Rhodey' Rhodes. Mereka saling silang pendapat. Bruce yang sifatnya penuh perhitungan meminta para kerabatnya untuk berhati-hati.





Kemudian, Rocket Racoon yang bertemu Nebula. Seperti diketahui, dalam Infinity Wars, mereka berdua sempat berpisah, Nebula bersama Star-Lord dan Drax menghajar Thanos di Titan sementara Rocket Racoon bersama Groot dan Thor menghajar Thanos di Bumi.

Salah satu scane menyedihkan adalah ketika Tony Stark bertemu dengan Paper Potts. Disinyalir pertemuan ini terjadi ketika Tony selamat setelah terkatung-katung di luar angkasa.

Tony Stark juga terlihat dengan penampilan baru sebagai Iron Man. Di seri terakhir Avengers tersebut, Iron Man terlihat dengan Mark 85. Sespesial apa armor baru Iron Man?

Selain itu teaser yang bertajuk Special Look itu memperlihatkan Avengers Assemble, rujuknya Iron Man dan Captain America hingga Avengers yang menggunakan pesawat Guardians of The Galaxy.

Tentu yang ditunggu-tunggu adalah ketika seluruh superhero hadir ke dalam medan pertempuran dahsyat. Avengers melawan Thanos lengkap dengan armornya. Terlihat tiga orag superhero dengan percaya diri melangkah, yakni Iron Ma, Captain America dan Doctor Strange menghadapi Thanos.

Avengers: Endgame akan hadir pada 24 April 2019.

