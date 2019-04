JAKARTA - Rumor kedekatan Ariel dan Pevita Pearce kembali mencuat setelah sang aktris tepergok menonton penampilan frontman band NOAH tersebut. Momen tersebut terekam dalam unggahan akun gosip @lambe_turah.

Dalam foto unggahannya, terlihat Pevita Pearce tengah duduk di sebuah kursi sambil menikmati penampilan NOAH melantunkan lagu Rapuh milik Padi. “Ada Ariel, ada Pevita,” demikian caption yang terselip dalam video tersebut.

Baca juga: Song Jae Rim Ditawari Jadi Seniman dalam Let Me Hear Your Song

Beberapa netizen berasumsi jika kedua selebriti itu sengaja menghabiskan waktu bersama. "Cocok ya. Yang satu menonton, lainnya bernyanyi,” tulis seorang warganet.

Namun kemudian, sebuah akun Instagram milik sebuah klinik kecantikan mengklarifikasi fakta di balik ‘kebersamaan’ kedua pesohor itu di dalam event yang sama. Akun tersebut menyebut, Ariel berperan sebagai pengganti Fadli (vokalis Padi) yang absen akibat terserang demam berdarah.

Sementara Pevita memang sudah dijadwalkan menjadi bintang tamu dalam acara tersebut. “Mereka (Pevita dan Ariel) enggak datang bersama-sama (ke event tersebut)," tulis akun tersebut di kolom komentar.

Meski kemungkinan besar keberadaan keduanya dalam pertunjukan itu tidak disengaja, namun netizen meyakini bahwa Ariel dan Pevita memang telah lama menjalin kasih.

Baca juga: Im Siwan Akan Beradu Akting dengan Ha Jung Woo dalam Boston 1947

“Emang sudah lama pacaran kali. Kemaren saja heboh banyak yang halu. Sabar ya Pev, semoga enggak jadi bullyan balabala,” ungkap seorang warganet.

Ini memang bukan pertama kali Pevita dan Ariel tepergok bersama di ruang publik. Pertengahan Januari silam, keduanya juga terekam kamera tengah berada di sebuah bioskop dengan kostum senada.*

(SIS)