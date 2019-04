JAKARTA – Berkiprah selama lebih dari 30 tahun di dunia musik Tanah Air, penyanyi Rossa tak luput dari sebuah kesalahan di atas panggung.

Dalam beberapa momen, Rossa pernah mengakui jika dirinya salah lirik dalam menyanyikan sebuah lagu. Namun dengan profesionalnya kesalahan itu tidak langsung ditunjukkan oleh penyanyi 40 tahun itu.

Lantas lagu apa saja yang pernah dinyanyikan Rossa namun dengan kesalahan lirik? Berikut ulasannya

1. Melly Goeslaw – Mak Comblang





Rossa menjadi salah satu pengisi acara dalam konser Andi Rianto `A Tribute to Composers` yang di gelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 9 Agustus 2015. Malam itu, Rossa menyanyikan salah satu lagu hits milik Melly Goeslaw berjudul Mak Comblang.

Namun karena liriknya yang cukup padat dengan tempo up beat, Rossa sedikit mengalami kesulitan dalam melafalkan lirik tersebut. Pelantun Tegar ini pun kemudian menyadari hal itu namun sebagai penyanyi yang profesional, Rossa pun tak menjukkan rasa panik di atas panggung.

"Salah satu kata, jadi belibet semua. Baru kali ini saya konser lupa liriknya nih. Tapi jadi penyanyi kalau lupa gitu harus banyak ngelesnya, biar enggak kelihatan" kata Rossa usai bernyanyi.

Rossa pun kemudian berniat untuk meminta maaf kepada sang pencipta lagu, Melly Goeslaw karena telah melakukan kesalahan pada lagu tersebut.

"Aku nggak tahu harus menyalahkan diri saya atau gimana. Yang pasti saya harus telepon Teh Melly untuk minta maaf. Padahal lagunya lucu," ucap penyanyi asal Sumedang tersebut.

2. Madonna - Materials Girl





Kejadian salah mengucapkan lirik juga pernah dilakukan oleh Rossa di panggung X Factor. Saat itu, Rossa yang merupakan mentor Fatin Shidqia melakukan kesalahan di lirik awal. Meski sedikit yang menyadari hal itu, tapi Rossa akhirnya mengakui kesalahannya.

"Pada sadar enggak kalau tadi saya sempat salah lirik, tetapi show must go on" ujar Rossa usai menyanyikan lagu milik Madonna berjudul Materials Girl, 10 Mei 2013.

Rossa menjelaskan jika tegang menjadi salah satu penyebab ia merasa gugup sehingga melakukan kesalahan pada lirik awal. "Tegangannya berapa ratus volt gitu, takut kalau ada fals dikit, kata Rossa.

3. Indonesia Raya Ketegangan dirasakan oleh Rossa saat tampil dalam acara debat Pemilihan Presiden, 30 Maret 2019. Kala itu Rossa yang mendapat kepercayaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya mengganti salah satu kata dalam bait lagu tersebut. Di mana lirik yang seharusnya 'jadi pandu ibuku' menjadi 'bagi pandu ibuku. Menyadari kesalahan ini, Rossa pun menuliskan permohonan maafnya di media sosial. "Baru saja diberi kesempatan untuk menyanyi lagu Indonesia Raya. Tetapi sayang sekali, saking gugupnya saya sampai salah menyanyikan kata yang sebetulnya lagu Indonesia Raya hafal di luar kepala. Mohon maaf sebesar-besarnya," tulis Rossa