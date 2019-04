SEOUL – YG Entertainment menerapkan strategi baru dalam merilis mini album terbaru BLACKPINK. Apabila biasanya perilisan single/album baru dilakukan pada pukul 18.00 KST, kali ini YG Entertainment memilih waktu perilisan pada tengah malam (waktu setempat).

Ternyata, hal itu dilakukan YG Entertainment atas permintaan Universal Music Group yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian mini album ‘Kill This Love’ di Amerika Utara. Universal beralasan, pemilihan waktu perilisan pada tengah malam agar penggemar di Amerika Serikat bisa menikmati album tersebut pada siang hari.

Mini album ‘Kill This Love’ terdiri atas lima lagu: Kill This Love, Don’t Know What To Do, Kick It, Hope Not, dan remix Ddu-Du Ddu-Du. Semua lagu dalam mini album itu, diciptakan, ditulis, dan diproduseri oleh Teddy Park.

Album terbaru BLACKPINK ini terbilang dinantikan para BLINK (sebutan fans BLACKPINK). Pasalnya, ini merupakan album perdana yang mana YG Entertainement menggandeng label rekaman global, Interscope dan Universal Music Group, untuk mendistribusikan dan mempromosikan album BLACKPINK di luar Asia.

Tampaknya tak berlebihan jika YG Entertainment memperkuat posisi BLACKPINK di Amerika Utara, mengingat karya mereka sukses menembus tangga musik Billboard. Album ‘Square Up’ yang dirilis pada Juni 2018 misalnya, debut di posisi 40 chart Billboard 200.

Sementara single Ddu-Du Ddu-Du dalam album itu sempat menduduki peringkat 55 pada Billboard Hot 100. Posisi itu menjadi capaian tertinggi girlband K-Pop, sejak Wonder Girls menempatkan Nobody di chart serupa sekitar 10 tahun silam.

Mini album ‘Kill This Love’ akan dilepas ke pasaran pada 5 April 2019, pada tengah malam.*

