JAKARTA - Industri musik Indonesia semakin ramai dengan kehadiran grup idol Shojo Complex. Grup yang terdiri dari sembilan perempuan cantik ini mengusung konsep yang cukup unik, yakni memadukan warna musik J-Pop (Japanese Pop) dengan Electronic Dance Music (EDM).

Kesembilan member Shojo Complek adalah Diasta Priswarini, Reginia Sarah, Clara Eunike Cecilia, Florentina Klarissa, Irene Evita, Rizka Yuanita, Gitavara, Michele Pricilia, dan Ketty Ayu Pranitha. Nama Shojo Complex memiliki arti “Gadis Remaja” (Shojo) dan “Beraneka Ragam” (Complex).

Untuk mengawali kariernya di belantika musik Tanah Air, Shojo Complex baru saja merilis sebuah mini album berjudul "Tension Up!". Mini album ini berisi lagu-lagu ceria seperti Tension Up, Choose Me, Colorful Everyday, Love Attention, dan Kepada Dirimu.

Konsep perpaduan J-Pop dan EDM ini memang sengaja dipilih untuk memberikan warna berbeda di industri musik Indonesia. Beberapa lagunya bahkan sengaja diciptakan oleh komposer Jepang agar nuansa asli Negeri Sakura tidak hilang di dalamnya.

"Untuk konsep, kita kombinasi Indonesia-Jepang, karena semua member-nya Indonesia dan konsep idol-nya Jepang. Lagunya kombinasi Indonesia-Jepang. Lagunya dibuat oleh komposer Jepang, liriknya awalnya bahasa Jepang, tapi diadaptasi ke bahasa Indonesia," kata Hiroaki Kato, selaku manajer.

Para member Shojo Complex cukup antusias dalam menjalani karier awal mereka sebagai sebuah grup idol. Meski terbilang baru, mereka tetap bersemangat untuk bisa menghibur para penggemar yang selama ini telah mendukungnya.

"Senang sekali diberi kesempatan untuk berkreasi, sebelumnya kami juga diberi kesempatan untuk berkreasi pada kostum kami. Ke depannya Shojo Complex akan lebih kreatif dari sekarang," ucap Diasta, leader Shojo Complex.

