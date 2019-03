JAKARTA – Kabar kurang sedap datang dari Vanessa Angel. Ayu Kayla yang merupakan psikolog yang menangani sang aktris mengungkapkan, kondisi fisik aktor Heart Series itu sedang tidak baik.

Ayu menyebut, Vanessa Angel mengidap asam lambung dan gangguan pencernaan yang membuat kesehatannya turun. “Kami terakhir bertemu pada 26 Maret 2019, sekitar pukul 15.15 WIB. Saat itu, kondisi dia memang sudah drop,” ujar Ayu Kayla saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/3/2019).

Lebih lanjut Ayu mengatakan, “Dia sempat tidak bisa buang air besar selama 2 hari, badannya panas dan bibirnya mengering. Selain itu asam lambungnya juga naik. Dia sudah sangat kurus.”

Akibat kondisinya tersebut, Ayu mengaku, Vanessa Angel sempat dirawat di rumah sakit. Namun kini, sang aktris sudah kembali ke sel tahanannya di Polda Jawa Timur.

Lantas, apa yang membuat Vanessa jatuh sakit? Berdasarkan penuturan Ayu, Vanessa Angel terlalu memikirkan kasus hukum yang tengah ia hadapi. Apalagi, dia harus menghadapi semua itu tanpa kehadiran orang-orang terdekatnya, termasuk sang ayah.

“Saat ini, Vanessa Angel membutuhkan sosok sang ayah. Dia berharap ayahnya bisa datang dan menjenguknya. Itu memang harapan terakhir Vanessa Angel saat ini. Dia benar-benar merindukan ayahnya.”

Sementara itu, dalam persidangan kasus prostitusi yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, pada 25 Maret 2019, terungkap sosok pria yang menggunakan jasa Vanessa Angel di Singapura. Laki-laki bernama Ishak itu diketahui membayar lunas jasa Vanessa Angel sebesar Rp20 juta.

Dari Singapura, Vanessa Angel sempat melayani pria hidung belang lainnya di Jakarta. Meski identitas pria itu belum terungkap, namun diketahui sang aktris dibayar sebesar Rp30 juta dan tips sebesar USD500.*

