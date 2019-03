SEOUL – Kim Sejeong, personel girl band Gugudan, tampaknya akan segera kembali ke dunia akting. Pasalnya, dia dikabarkan mendapatkan tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam drama terbaru KBS, Let Me Hear Your Song.

Kabar tersebut kemudian diamini Jellyfish Entertainment selaku agensi sang idol. “Namun begitu, namun dia (Kim Sejeong) belum memutuskan apakah akan menerima tawaran itu atau tidak. Yang pasti, dia mempertimbangkan tawaran itu dengan sangat positif,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (29/3/2019).

Dalam Let Me Hear Your Song, Kim Sejeong ditawarkan untuk menghidupkan karakter Hong Yi Young, seorang asisten pemain tambur dalam sebuah orkestra. Meski begitu, dia digambarkan masih berjuang untuk mencari pekerjaan tetap selama 3 tahun.

Secara garis besar, Let Me Hear Your Song bertutur tentang kisah cinta misterius seorang perempuan yang hanya bisa tertidur setelah mendengar seseorang bernyanyi dengan nada sumbang. Tak hanya sulit tidur, perempuan itu juga menyimpan kenangan tentang pembunuhan dan cinta lama yang sedang dicarinya.

Apabila Kim Sejeong menerima tawaran untuk membintangi Let Me Hear Your Song, maka ini akan menjadi proyek akting terbarunya setelah School 2017. Dalam drama tersebut, dia beradu akting dengan aktor Kim Jung Hyun.

Sementara itu, Let Me Hear Your Song akan digarap oleh sutradara Lee Jung Mi dan penulis skenario Kim Min Joo. Drama ini dijadwalkan tayang di KBS pada Agustus 2019.*

