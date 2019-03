JAKARTA – Jenazah Andre Jordan Alatas (AJA), mantan asisten pribadi presenter dan desainer Ivan Gunawan, dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/3/3019). Dari pantauan Okezone, jenazah tiba sekira pukul 11.45 WIB diiringi pihak keluarga.

Sayang, pihak keluarga tak mengizinkan awak media untuk meliput prosesi pemakaman. “Maaf dari pihak keluarga meminta agar tidak diliput,” ujar seorang kerabat mendiang.

Baca juga: Marvel Studios Gandeng Angelina Jolie Bintangi The Eternals

Tak diketahui secara pasti alasan pihak keluarga tak ingin prosesi pemakaman AJA diliput. Yang jelas, hingga berita ini diturunkan pemakaman masih berlangsung.

Kabar kematian AJA diumumkan Ivan Gunawan lewat akun Instagram pribadinya, pada Rabu malam (27/3/2019). Dalam unggahannya, Ivan membagikan foto dirinya saat bersama mendiang di Hyde Park Corner, London.

“I'm gonna miss you (Aku akan merindukanmu). Take care in heaven, sayang (Baik-baik di surga, sayang),” tulis Ivan Gunawan dalam unggahan yang kemudian dihapusnya tersebut.

Andre Jordan Alatas dikabarkan tutup usia setelah sempat mendapatkan perawatan di RS. Polri akibat terserang demam. Mendiang diketahui diamankan Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, akibat penyalahgunaan narkotika, pada 17 Januari 2019.*

Baca juga: Ungkapan Rindu Ivan Gunawan Pasca Mantan Asisten Meninggal Dunia

(SIS)