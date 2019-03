SEOUL – BTS akhirnya merilis trailer untuk album terbaru mereka, Map Of The Soul: Persona melalui official YouTube Big Hit Entertainment pada Kamis (28/3/2019) tengah malam waktu setempat. Video berdurasi kurang dari tiga menit itu menampilkan sosok sang leader, RM dengan aksi rapp nya.

Trailer album BTS bertajuk Map Of The Soul: Persona yang belum 24 jam dirilis itu sudah ditonton lebih dari 8 juta pengguna YouTube hingga menjadikan video ini menduduki trending YouTube urutan ke-15. Sementara itu hashtag Map_Of_The_Soul_Persona juga sempat menjadi worldwide trending topic di Twitter.

Dirilisnya trailer perdana Map Of The Soul: Persona juga membuat fans ramai-ramai membuat teori. Tak sedikit yang mengaitkan trailer tersebut dengan karya lawas BTS, Skool Luv Affair (2014) dan No More Dream.

“Jadi mereka mengambil sampel ulang 'Intro: Skool in Luv "yang merupakan trek pertama di Skool Luv Affair (2014) untuk trailer comeback Persona. Dan sekali lagi, Namjoon (RM) muncul sebagai intro awalnya,” tulis akun @stussyjimin di Twitter.

“No More Dream x Persona,” komentar @BTS_BR.

So they re-sampled 'Intro: Skool in Luv" which was the first track on Skool Luv Affair (2014) for Persona's comeback trailer. And once again, Namjoon is having the intro.... i'm mindblown @BTS_twt #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA pic.twitter.com/tIER2Xca7n— 𝐣𝐢𝐦𝐢𝐧𝐥𝐮𝐯𝐫 (@stussyjimin) March 27, 2019

Selain dua lagu Skool In Luv dan No More Dream yang dikaitkan dengan trailer album terbaru BTS, ada pula terselip tampilan sebuah animasi besar pada menit 2.20 yang juga pernah digunakan boygrup ini dalam MV IDOL.

Dengan keterkaitan di antara cuplikan trailer album terbaru BTS, penggemar menilai jika konsep Map Of The Soul: Persona berkaitan dengan sejarah musik BTS mulai dari debut di tahun 2013 hingga saat ini.

Lantas benarkah spekulasi penggemar soal keterkaitan tersebut? Harap bersabar, karena album BTS baru akan hadir pada 12 April 2019.

