SEOUL - Sejak debut dengan SNSD lebih dari satu abad yang lalu, Yoona dikenal sebagai idol berparas cantik. Sayangnya, belum lama ini, mantan kekasih Lee Seung Gi itu dituding diam-diam telah melakukan operasi plastik atau oplas.

Tuduhan itu muncul setelah Yoona hadir sebagai bintang tamu di acara My Little Old Boy. Muncul bersama ibu-ibu yang anaknya masih belum menikah di usai matang, Yoona pun dipuji sebagai sosok putri atau mantu idaman.

Sayangnya, pujian serupa tak datang dari netizen. Pasalnya, warganet melihat ada perubahan pada wajah Yoona. Paras pelantun Lion Heart itu dinilai jadi lebih berisi ketimbang sebelumnya, yang membuat netizen berpikir Yoona diam-diam telah melakukan filler atau botox.

"Aku yakin dia melakukan filler dan botox. Aku tahu karena aku juga sering melakukannya," klaim netizen seperti dikutip dari Koreaboo, Selasa (26/3/2019).

"Dia operasi plastik sejak debut dengan SNSD. Selebriti selalu mengubah penampilannya, dengan filler dan semacamnya," timpal yang lain.

Sementara beberapa netizen meyakini Yoona telah melakukan operasi plastik, warganet lain memilih berkomentar tentang wajah bintang The King Loves tersebut yang dianggap lebih tua dari biasanya.

"(Wajahnya) dia terlihat bengkak dan jadi lebih tua. Aku pikir dia bukan Yoona," komentar warganet lain.

"Aku tidak yakin soal operasi plastik atau lainnya, tapi dia terlihat 20 tahun lebih tua. Mengejutkan," sambung lainnya.

(LID)