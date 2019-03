JAKARTA - Grup vokal asal Orlando, Florida, Backsreet Boys atau BSB bersiap menyambangi Indonesia pada 26 Oktober 2019. Dipromotori oleh Third Eye Management (TEM) dan PK Entertainment, konser dari Backstreet Boys (BSB) kali ini bertajuk DNA WORLD TOUR.

Sebagaimana diketahui, Backstreet Boys menjadi salah satu grup vokal fenomenal di seantero jagad. Bahkan lagu-lagunya bisa dibilang tak pernah lekang dimakan jaman.

Baca Juga:



Sosok Istri Pak Haji Muncul, Netizen: Pantas Nikita Mirzani Enggak Dilaporin Polisi

Atta Halilintar Ajak Peraih Uang Rp1 Miliar Bertemu di Kantor Polisi

Sebut saja Quit Playing Games With My Heart, I Want It That Way, Everybody (Backstreet’s Back), Incomplete, Shape Of My Heart dan masih banyak lagi. Lagu-lagu tersebut sempat merajai puncak tangga lagu dunia.

DNA World Tour sendiri akan dibuka pada 11 Mei di Portugal dan ini akan menjadi tur terbesar BSB selama 18 tahun. Sejumlah kawasan Eropa, Amerika Utara hingga Asia juga tak lupa disambangi BSB untuk tur dunia ini.

Sedangkan untuk nama dari DNA sendiri, diambil dari album teranyarnya yang bernama DNA. Yang mana album tersebut menjadi album ke-10 dari Backstreet Boys.

Dari album ini menghadirkan beberapa lagu yang ditulis oleh Lauv (Charli XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) dan Mike Sabbath (J Balvin). DNA sendiri dirilis pada Januari kemarin.

Howie sendiri, menyadari apabila tak mudah untuk merilis album teranyarnya. Mengingat grup ini telah berdiri selama 26 tahun lalu.

“Ketika grup ini dimulai pada 26 tahun lalu - dan melewati semua masa senang dan sedih dalam karir kami - kami belajar bahwa ini bukan lagi tentang individu namun tentang apa yang terbaik untuk grup ini,” ujar Howie D dalam rilis yang diterima Okezone.

Howie kembali menyinggung soal lagu-lagu yang ada pada album baru ini, apabila lagu-lagu tersebut dapat mewakili setiap individu dari mereka.

“Kami dapat membawa semua pengaruh dan gaya menjadi satu harmoni. Lagu-lagu ini dengan sangat baik mewakili kami sebagai individu dan sebuah grup. Ini merupakan DNA kami. Dan kami sangat bangga dengan hal tersebut,” tutupnya.

Untuk informasi harga tiket dari konser dari BSB bisa langsung dicek melalui situs resmi www.bsbjakarta.com.

(aln)