JAKARTA - Gading Marten kembali menunjukkan keakraban dengan mantan istrinya, Gisella Anastasia. Belum lama ini, Gading membagikan video kebersamaan mereka melalui unggahan di Instagram pribadinya, Senin (25/3/2019).

Dalam video tersebut, Gisel dan Gading tak hanya berdua. Mantan pasangan ini juga menampilkan putri semata wayang mereka, Gempita Nora Marten.

Video itu memperlihatkan kebahagiaan Gempi dan kedua orangtuanya, meskipun Gading dan Gisel kini tak lagi menjadi suami istri. Di awal video tersebut, terlihat Gempi yang tengah berada di atas ayunan seorang diri.

Kemudian, di permainan yang berbeda, Gempi hadir dengan kedua orangtuanya. Mereka pun tampak bermain bersama seakan menyampaikan pesan bahwa hubungan Gading dan Gisel tetap baik meski kini pelantun Cara Lupakanmu itu sudah dekat dengan pria lain.

Diiringi lagu XO yang dipopulerkan oleh John Mayer, video berdurasi kurang lebih 1 menit itu dibagikan pada linimasa. Video itu pun seakan menjadi jawaban mengenai hubungan Gisel dan Gading.

"Always Happy. Kitanya baik baik tapi orang2 sama media yg ribut sendiri.. mind ur own business, get a life and be happy.. @gisel_la," tulis Gading Marten dalam unggahannya.

Sementara itu, beberpaa waktu lalu akun gosip di Instagram membagikan video singkat saat Gading bernyanyi di sebuah kafe. Di sela-sela penampilan bernyanyinya, putra Roy Marten itu menangis dan tampak membelakangi penonton lalu mengusap matanya.

Tangisan Gading itu pun dikaitkan warganet dengan Gisel yang kini sudah mulai dekat dengan Wijaya Saputra. Terlebih, lagu Pergilah Kasih yang dibawakan Gading penuh dengan lirik-lirik galau dan seakan mirip dengan kodisinya saat ini. (edh)

