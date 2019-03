SINGAPURA – BLACKPINK memberikan kado spesial kepada putri Denada, Shakira Aurum. Kado tersebut berupa merchandise official lengkap dengan tandatangan dari pelantun Ddu Du Ddu Ddu itu dalam paket yang didominasi oleh warna pink.

Denada tidak bisa menahan rasa harunya saat hadiah dari BLACKPINK tiba di National University Hospital Singapura, tempat Shakira dirawat. Menurut Denada, hadiah tersebut mampu membuat sang putri tersenyum bahagia. Pasalnya Shakira memang mengidolakan girl group asal Korea Selatan ini.

“Aku tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata betapa paket khusus ini begitu berati untuk Shakira, bagaimana hadiah ini membuat harinya menjadi bahagia. Dari lubuk hatiku yang paling dalam terima kasih atas kebaikan dan cinta dari BLACKPINK juga YG Official Shop,” tulis Denada, Minggu (24/3/2019).

Denada kemudian mengatakan jika 2018 lalu menjadi tahun yang berat bagi putrinya, Shakira. Mengetahui jika bocah 5 tahun itu menderita leukemia dan berjuang untuk melawan penyakitnya sungguh memberikan kesedihan yang mendalam bagi Denada.

“Setahun belakangan ini menjadi sangat sulit baginya (Shakira), tapi melihat senyuman itu di wajahnya menjadi dunia yang membahagiakan bagiku. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kalian. Banyak cinta dari kami berdua,” terang Denada.

Sebelumnya, Denada juga pernah curhat soal kesedihannya karena tidak bisa membawa Shakira menonton konser BLACKPINK di Indonesia pada Januari lalu. Pasalnya, Shakira masih dirawat dan belum diizinkan untuk meninggalkan rumah sakit.

Ungkapan kesedihan Denada lantas dituangkannya dalam caption di Instagram. Dalam unggahan itu, Shakira menggambar empat member BLACKPINK, yakni Lisa, Jisoo, Rose dan Jennie.

“Aku tahu betapa inginnya Shakira hadir di konser untuk bisa melihat idolanya secara langsung. Setiap Shakira enggak mau makan, BLACKPINK selalu jadi senjata pamungkasku untuk membujuknya mau makan. ‘Kalau ga mau makan, nanti gimana mau jago nyanyi kaya Jennie?” tulis Denada (27/1/2019).

“Next concert, we will be there!! Pakai kostum berdua, joget-joget di semua lagu mereka dan nyanyi sekencang-kencangnya sambil pegang glowsticks (lightstick)!” pungkas Denada.

