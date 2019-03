JAKARTA - Boyband veteran asal Inggris, Westlife akan menghelat konser di Indonesia pada 7 Agustus 2019. Konser bertajuk Westlife – The Twenty Tour 2019 bakal berlangsung di di Indonesia Convention Exhibition – ICE BSD City.

Westlife bakal menjalani reuni setelah rehat selama tujuh tahun lamanya. Dipastikan Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne, dan Mark Feehily bakal penyapa fans Indonesia sekaligus membuatnya bernostalgia.

Baca Juga:



Sosok Istri Pak Haji Muncul, Netizen: Pantas Nikita Mirzani Enggak Dilaporin Polisi

Ramalan Denny Darko soal Perseteruan Syahrini dan Lia Ladysta

Dalam konser Westlife-The Twenty Tour 2019 tersebut, boyband yang kini hanya menyisakan empat personel itu akan memanjakan penggemarnya dengan sederet tembang andalan mereka. Swear It Again, Fool Again, dan Uptown Girl adalah beberapa dari daftar lagu yang akan mereka bawakan.

Westlife menuai popularitas setelah merilis Swear It Again pada 1999. Kala itu, mereka memiliki lima personel hingga akhirnya Bryan McFadden hengkang dari boy band itu pada 2004.

Tiket konser Westlife di Indonesia telah diumumkan oleh Full Color Entertainment selaku promotor. Akan ada empat kategori dengan harga sebagai berikut:

Diamond VVIP (Numbered Seating) Snack & Drinks Included : Rp. 2.500.000.-

Platinum (Free Seating) Presale : Rp. 1.750.000.-

Platinum (Free Seating) Reguler : Rp. 1.950.000.-

Gold (Free Seating) Presale : RP. 1.250.000.-

Gold (Free Seating) Reguler : Rp. 1.500.000.-

Silver (Free Seating) Presale : Rp. 750.000.-

Silver (Free Seating) Reguler : Rp. 990.000.-

(aln)