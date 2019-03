JAKARTA – Nikita Willy mengelurkan sebuah produk skincare yang ia produksi. Dalam bisnis ini, aktris 24 tahun tersebut mengaku ikut terlibat dalam pemilihan formula yang digunakan dalam produk skincareya.

Bahkan, Nikita pun menyebut dia menjadi kelinci percobaan dalam setiap formula yang akan digunakan dalam skincare tersebut. Hal ini dilakukan wanita yang akrab disapa Niki untuk mengenal produk miliknya sendiri.

“Dalam memproduksi skincare Dreamy by Nikita Willy, setiap mencoba formula baru pasti butuh aku sendiri yang menjadi kelinci percobaan. Aku sendiri yang akan cobain sampai nantinya aku dapat formula yang benar,” ujar Nikita Willy saat disambangi di kediamannya di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (24/3/2019).

Pemain film Gasing Tengkorak ini pun menawarkan berbagai keunggulan di setiap produknya. Bahkan, menurut Niki, orang-orang seakan dapat dekat dengannya ketika menggunakan skincare tersebut.

“Dreamy kandungannya sangat-sangat alami, kita udah lulus BPOM. Memang ini benar-benar dari aku sekali, aku yang cobain sendiri. Jadi, siapapun yang pakai Dreamy, you can feel my love, you can feel my touch, you can feel me di setiap drop dreamy,” tambah Nikita.

Tantangan pun harus dilalui Niki saat memproduksi skincare. Hal tersebut lantaran, ini merupakan produk pertama di mana pemain film Terlalu Tampan ini terjun langsung dalam urusan produksi.

“Ini karena bisnis yang pertama kali aku cobain sendiri, kayak bisnis awal aku dan kadang orang pakai skincare kan cocok-cocokan. Jadi benar-benar harus aku buktikan ke orang-orang kalau aku pakai dan ada buktinya,” tambah pemilik nama lengkap Nikita Purnama Willy ini.

Melancarkan penjualan produknya, Nikita menggandeng The FThink. Proses syuting dengan konsep indoor dan outdoor bersama The FThink pun sudah dijalani Nikita pagi hari tadi.

Meski harus terpapar sinar matahari, Nikita tak terlalu mengkhawatirkan kulitnya. Dia pun yakin kulitnya tetap cerah lantaran menggunakan rangkaian produk skincare-nya.

