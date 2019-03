JAKARTA – Nasib buruk yang dialami artis sensasional Vanessa Angel rupanya turut membuat Nicky Tirta sedih. Sebagai sahabat, dia merasa prihatin dengan kondisi Vanessa Angel saat ini yang mendekam di balik jeruji besi.

Seperti diketahui, Vanessa Angel di penjara akibat terjerat kasus prostitusi online. Kini, dia ditahan di Surabaya, Jawa Timur, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kondisi tersebut membuat Vanessa Angel merasa sedih dan tertekan. Itulah sebabnya Nicky Tirta datang menjenguknya di Surabaya.

Di sana, Nicky Tirta dan Vanessa Angel saling bercerita tentang pengalaman hidup. Nicky Tirta tahu persis posisi Vanessa saat ini yang berada di titik terendah. "Kemarin, saya mengunjungi Vanessa di Surabaya, dan di sana saya diarahkan dengan baik sekali. Saat bertemu kita enggak bicara tentang pengalaman pahit dan kesedihan yang dia banyak rasakan saat ini. Enggak mudah menjadi Vanessa yang menurutnya ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Dia sering sekali berpikir lebih baik hidupnya berakhir saja," terang Nicky Tirta melalui akun Instagram pribadinya, @nickytirta seperti dikutip dari Solopos, Minggu (24/3/2019).

Nicky Tirta mengatakan, Vanessa Angel banyak belajar selama mendekam di penjara. Vanessa Angel semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi orang yang lebih kuat menjalani kehidupan. "Banyak pelajaran hidup yang dia dapat di sana. Dia jadi lebih banyak waktu dan fokus untuk semakin dekat kepada Tuhan. Menurut saya, she is getting stronger and stronger dengan segala tempaan hidup setiap harinya," sambung Nicky Tirta.

Sebagai sahabat yang pernah berduet dalam lagu Indah Cintaku, Nicky Tirta tahu persis seperti apa sosok Vanessa Angel. Di saat seperti ini, dia memilih memberikan dukungan dan semangat agar Vanessa Angel lebih kuat menjalani kehidupan.

"Kita lebih banyak bicara hal-hal positif. Dia cerita bagaimana ketemu banyak orang tulus yang membantu menguatkan satu sama lain. Saya mencoba menghibur dengan bercanda dan selalu menguatkan. Memberikan pandangan dan harapan bahwa dia punya talenta yang sangat besar sekali. Suatu saat dia akan bisa membuktikan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan saya yakin itu," tutupnya.

