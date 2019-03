JAKARTA - Fan meeting Park Bo Gum di Indonesia bertajuk ‘Good Day in Jakarta’ berlangsung begitu interaktif lewat sesi tanya jawab, games, dan berbagi hadiah.

Dalam sesi games, Park Bo Gum diharuskan melakukan reka ulang adegan-adegan yang dilakoninya dalam drama Encounter. Bersama fans yang beruntung, Park Bo Gum harus melakukan tiga adegan ikonik dalam drama yang diperankannya bersama aktris Song Hye Kyo itu.

Tiga adegan itu adalah memakaikan syal, back hug, dan selfie. Penggemar beruntung yang mendapatkan adegan back hug mengungkapkan perasaannya usai dipeluk oleh Park Bo Gum dari belakang. “(Rasanya) bikin nagih," ujar fan tersebut sambil tertawa dari atas panggung.

Setelah itu, Park Bo Gum membuat diffuser dan memberikannya kepada fans yang beruntung. Diffuser tersebut dibuatnya di atas panggung dengan bahan-bahan pilihan dari penggemar.

Dalam diffuser itu, Park Bo Gum memasukkan miniatur pohon, semangka, nanas, dan inisial PBG sebagai hiasan. “Aku beri pohon karena Jakarta butuh pohon. Semangka karena ada banyak di Indonesia,” ujar aktor 26 tahun tersebut.

Selain diffuser yang ia buat khusus untuk penggemar, Park Bo Gum juga menyiapkan hadiah lain untuk fans yang beruntung. Hadiah-hadiah itu di antaranya lightstick edisi terbatas, sepatu, season greeting 2019, nasi instan, serta boneka Apeach.

Sebagai informasi, fan meeting bertajuk ‘Park Bo Gum Asian Tour Good Day in Jakarta’ dihelat di Hall Kasablanka, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam (23/3/2019). Ini merupakan ajang temu penggemar kedua yang dihelat sang aktor di Indonesia.

Bertempat di venue serupa, aktor Hello Monster itu juga sempat menggelar 'Park Bo Gum Asia Tour Fan Meeting in Jakarta Oh Happy Day', pada 14 Januari 2017.

