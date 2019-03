JAKARTA - Z-Boys dan Z-Girls ikut memeriahkan panggung semi final The Voice Indonesia pada Kamis 21 Maret 2019. Boyband dan girlband itu tampil di penghujung The Voice Indonesia sebelum pembacaan hasil penampilan para peserta.

Z-Girls tampil terlebih dahulu dengan membawakan lagu yang bertajuk What You Waiting For. Sontak para penonton yang menyaksikannya langsung bersorak riuh. Tak hanya itu, para coaches juga terlihat menikmati penampilan dari girlband naungan Zenith Media.

Usai penampilan Z-Girls, Z-Boys langsung tampil tanpa berlama-lama. Marvin cs langsung melantunkan lagu teranyar mereka yang bertajuk No Limits.

Lagi-lagi, para penonton dibuat bersorak riuh melihat aksi dance mereka. Kemudian diakhir penampilan, Z-Boys yang diwakilkan oleh Marvin memperkenalkan para nama anggotanya masing-masing.

Dan dari Z-Girls diwakilkan oleh Vanya yang memperkenalkan para anggota-anggotanya.

Sekedar informasi, Z-Boys dan Z-Girls merupakan boyband dan girlband yang dibentuk dari proyek Z-Pop Dream, yang bertujuan untuk menemukan bintang-bintang Asia berikutnya dari kalangan generasi Z.

Masing-masing dari Z-Boys dan Z-Girls beranggotakan 7 orang yang berasal dari beberapa negara. Mereka adalah Josh, Gai, Roy, Mavin, Blink, Perry dan Sid di Z Boys. Sementara Z Girls beranggotakan Carlyn, Mahiro, Vanya, Queen, Bell, Joanne dan Priyanka.

(ady)