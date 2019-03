SEOUL – Setelah teaser, tvN akhirnya resmi merilis stills perdana drama Her Private Life. Dalam stills tersebut, tvN memperlihatkan sisi profesional Sung Duk Mi, karakter yang diperankan oleh aktris Park Min Young.

Dari total empat foto, tiga di antaranya memperlihatkan Park Min Young dalam balutan blazer yang memperkuat nuansa wanita karier dalam karakternya. Mafhum, dalam drama itu Sung Duk Mi dikisahkan sebagai seorang kurator galeri seni.

Baca juga: Ibu Nana Bersedia Damai dengan Bella Luna, Asal...

“Syuting perdana selalu membuatku antusias dan bergetar. Aku berpikir keras bagaimana seharusnya memerankan Sung Duk Mi yang ceroboh dan profesional itu,” kata Park Min Young seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (20/3/2019).

Dia menambahkan, “Tapi aku akan berusaha keras menghidupkan karakter Sung Duk Mi sehingga penonton bisa menikmati penayangan drama Her Private Life.”

Seperti diberitakan Okezone sebelumnya, serial Her Private Life diadaptasi dari web novel populer berjudul Noona Fan Dot Com karya Kim Sung Yeon. Dalam drama ini, diceritakan bagaimana Sung Duk Mi (Park Min Young) yang seorang kurator seni ternyata juga penggemar berat boy band selama 20 tahun.

Dalam drama ini, Park Min Young akan beradu akting dengan Kim Jae Wook. Di luar kebiasaannya, aktor yang identik dengan lakon antagonis tersebut akan berperan sebagai Ryan Gold, direktur galeri seni di mana Sung Duk Mi bekerja.

Baca juga: Park Min Young Marah Terus Digosipkan Pacaran dengan Park Seo Joon

Karakter Ryan Gold digambarkan sebagai mantan pelukis yang arogan. Meski harus pensiun menjadi seorang pelukis, namun dia digambarkan sukses membangun kariernya sebagai direktur galeri seni tersebut.

Drama Her Private Life akan tayang pada 10 April 2019, setelah tvN menyelesaikan penayangan Touch Your Heart.*

(SIS)