JAKARTA – The Voice Indonesia memang tidak main-main dalam memilih coach untuk para peserta. Dibuktikan dengan kehadiran lima sosok yang tak asing lagi di dunia musik Tanah Air maupun mancanegara. Mereka di antaranya Anggun, Titi DJ, Armand Maulana, Vidi Aldiano hingga Nino ‘Ran’.

Lantas seperti apa gaya mengajar lima coach ini kepada para peserta? Beberapa di antara mereka mengungkapkan penilaian terhadap orang-orang yang dianggap ‘guru’ dan rekan bagi peserta The Voice Indonesia.

Salah satu di antara delapan peserta mengungkapkan jika para coach itu selalu memberikan rasa tenang sebelum mereka tampil di panggung. Namun beda halnya saat latihan. Di mana tekanan untuk belajar lebih banyak lagi dituntut kepada para peserta.

Baca juga: Anggun Dibuat Tegang oleh Salah Satu Peserta The Voice Indonesia

“Selain kompetisi, inti dari The Voice Indonesia adalah pembelajaran dari para coach handal yang mungkin enggak bisa aku dapat kalau aku enggak di sini,” kata Waode saat berkunjung ke redaksi Okezone, Jumat 15 Maret 2019.

Peserta lain, Bella yang merupakan anak didik Anggun, menambahkan jika pelajaran yang diambil dari sosok pelantun Snow On The Sahara ini adalah sisi perfeksionis. Hal inilah yang dirasa wanita 22 tahun itu dirinya bisa tampil maksimal di panggung The Voice Indonesia.

Baca juga: Dipo Latief Polisikan Nikita Mirzani Atas Dugaan Penggelapan

“Beliau (Anggun) selalu punya celah untuk mengkritik aku supaya bisa lebih baik. Tapi dia enggak kejam, justru sangat memotivasi. Apalagi pas tahu suara aku habis, dia enggak kasih pressure, tapi semangat kalau aku bisa melakukannya,” ujar Bella.

Selain Bella, ada pula Virza di tim coach Armand Maulana yang mengatakan jika salah satu kunci keberhasilan adalah bernyanyi tanpa beban.

“Harus jadi diri sendiri dan enggak perlu mencontoh siapapun untuk terlihat lebih baik. Karena menyanyi yang baik itu adalah kita nyaman dengan diri sendiri sehingga saat tampil itu enggak ada beban,” kata Virza.

Mengamini apa yang dikatakan oleh anak didiknya, Armand Maulana juga sempat melontarkan nasihat di panggung The Voice Indonesia, Kamis malam kemarin.

“Menyanyi itu kalau sudah di panggung, anggap saja kita seolah di kamar mandi. Enggak punya beban, jadi natural. Walaupun sebelum tampil, banyak hal yang harus mereka pelajari. Jadi kalau persiapannya sudah matang,hasilnya juga akan maksimal,” jelas Armand Maulana.

(sus)