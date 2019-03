JAKARTA – Persaingan babak Semi Final di antara 8 peserta The Voice Indonesia semakin ketat. Masing-masing di antara mereka harus punya strategi khusus untuk bisa bertahan dan menjadi juara dalam ajang pencarian bakat yang digelar di GTV.

Di sisi lain, fakta-fakta seputar para peserta The Voice Indonesia yang tidak pernah ditunjukkan oleh mereka di panggung, menjadi hal menarik untuk dikulik. Okezone pun berkesempatan untuk bertanya kepada beberapa di antara peserta mengenai fakta pribadi mereka yang tidak diketahui banyak orang.

Rambu salah satunya, peserta yang punya suara lembut namun menggelegar rupanya punya sifat yang gampang berubah dalam kondisi tertentu. Terlebih perasaan marah hingga bersedih

“Aku itu suka emosi kalau lagi lapar, tapi bisa baper sampai menangis pas nonton film,” ujar Rambu saat berkunjung ke Redaksi Okezone, Jumat 15 Maret 2019.

Selain Rambu, adapula sosok Bella yang di balik suara bagusnya menyimpan rasa kurang percaya diri dengan tubuhnya. “Aku enggak PD (percaya diri) dengan ukuran badan aku yang pendek,” ujar Bella.

Namun dengan kehadirannya di panggung The Voice Indonesia, salah satu anak asuhan Anggun itu bisa menutupi kekurangan dengan kelebihannya di bidang tarik suara. Sehingga cukup membangkitnya kepercayaan diri yang awalnya sempat merasa minder.

Lain selain dua peserta wanita tersebut, ada pula fakta lain dari perwakilan dua peserta pria The Voice Indonesia.

Jika Bella merasakan minder karena bentuk tubuhnya, mungkin dirinya harus banyak belajar dari sosok Febri. Di mana salah satu prinsip hidupnya adalah selalu berusaha menampilkan yang terbaik tanpa mendengarkan suara sumbang di belakang.

“Fokus dengan apa yang aku jalani saat ini, bekerja keras. Itu sih yang aku lakukan di The Voice Indonesia. Kalau fakta lainnya, aku suka moody anaknya,” terang Febri.

Last but not least, ada sosok Aldo yang punya banyak penggemar. Menurut pengakuan anak didik Armand Maulana ini, dirinya punya kebiasaan buruk terlebih saat makan.

“Aku orangnya banyak makan, pelupa juga,” ujar Aldo yang juga dikenal dengan sosok pendiamnya.

Jika Anda penasaran dengan aksi panggung mereka, jangan lewatkan kehadiran The Voice Indonesia yang tayang setiap Kamis pukul 19.30 WIB di GTV.

