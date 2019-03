SEOUL – Hari ini (6/3/3019), tvN akhirnya mengumumkan keterlibatan Lee Ji Eun (IU) dan Yeo Jin Goo dalam drama terbaru Hong Sisters, Hotel del Luna. Pengumuman itu hanya selang 2 hari dari penayangan drama terakhir Yeo Jin Goo, The Crowned Clown.

Seperti diketahui, tim produksi drama tersebut sudah mendekati IU sejak Desember 2018. Sementara Yeo Jin Goo mendapatkan tawaran bermain dalam Hotel del Luna, pada 15 Februari 2019.

Dengan begitu, IU akan menghidupkan lakon Jang Man Wol, seorang perempuan yang dikutuk karena kejahatan yang dilakukannya di masa lalu. Meski memiliki tampilan fisik yang cantik dan elegan, namun dia terbilang emosional, serakah, tak mudah percaya kepada orang lain, dan kerap bersikap plin-plan.

Kutukan tersebut mengharuskan Jang Man Wol untuk menemukan seseorang yang melakukan kejahatan lebih besar dari yang dilakukannya di masa lalu. Namun karena gagal, dia dipaksa untuk memimpin Hotel del Luna.

Sementara Yeo Jin Goo akan berperan sebagai Goo Chan Sung, seorang hotelier yang terkenal perfeksionis namun sebenarnya berhati lembut. Karena sebuah kasus yang tak terduga, dia kemudian bekerja sebagai manajer di Hotel del Luna.

Mengusung genre fantasi, Hotel del Luna bercerita tentang sebuah hotel yang dipenuhi oleh hantu. Kemewahan hotel tersebut hanya bisa dilihat oleh para hantu sementara bagi manusia biasa hotel itu hanyalah sebuah penginapan tua yang berdiri di pusat kota Seoul.

Dengan bergabungnya IU dan Yeo Jin Goo maka, tim produksi Hotel del Luna masih menantikan konfirmasi dari Pyo Ji Hoon (P.O Block B). Apabila menerima tawaran itu, maka dia akan berperan sebagai bellboy yang telah bertugas selama 70 tahun di hotel tersebut. Hantu bellboy itu digambarkan sebagai pria muda yang sopan dan tekun.

Hong Sisters akan berkolaborasi dengan sutradara Oh Choong Hwan dalam menggarap Hotel del Luna. Sebelum menggarap drama ini, sutradara Oh juga pernah mengarahkan sejumlah drama populer, seperti Doctors dan While You were Sleeping.

Drama Hotel del Luna dijadwalkan tayang di tvN, pada musim panas 2019.*

