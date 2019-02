SEOUL – Aktor Lee Sun Gyun dan Jung Ryeo Won berpotensi untuk beradu akting lewat drama War of Prosecutors (judul sementara). Hal itu, diamini oleh JTBC selaku stasiun TV yang akan menayangkan drama tersebut.

“Lee Sun Gyun dan Jung Ryeo Won sedang didekati untuk membintang drama War of Prosecutors,” ujar perwakilan JTBC seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (27/2/2019).

Lebih lanjut, JTBC mengungkapkan bahwa drama itu diadaptasi dari koleksi esai dengan judul serupa karya Kim Woong. Esai tersebut menggambarkan kehidupan keseharian seorang jaksa yang sangat berbeda dari apa yang ditampilkan di drama.

Drama War of Prosecutors akan menjadi karya terbaru Lee Sun Gyun setelah sukses menghidupkan karakter Park Dong Hoon dalam drama My Mister. Drama yang mempertemukannya dengan aktris Lee Ji Eun a.k.a IU itu pernah meraih trofi Grand Prize kategori drama dalam The Soul Awards 2018.

Sementara bagi Jung Ryeo Won, ini akan menjadi comeback setelah tahun lalu beradu akting dengan Jang Hyuk dan Lee Jun Ho dalam Wok of Love. Sayang, drama yang berkisah tentang persahabatan chef dan mafia yang membuka restoran China itu tak terlalu sukses di pasaran.

Nielsen Korea mencatat, Wok of Love hanya membukukan rating rata-rata sebesar 6,2 persen sepanjang penayangannya. Sementara rating tertinggi drama itu hanya mencapai 9,3 persen.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum diketahui siapa yang akan menyutradarai dan menulis skenario War of Prosecutors tersebut. Namun yang pasti, JTBC menjadwalkan drama itu untuk tayang pada November 2019.*

(SIS)