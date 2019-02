SEOUL – Setelah vakum bermain drama selama 4 tahun terakhir, aktris Moon Geun Young tampaknya siap comeback ke layar kaca. Pada 27 Februari 2019, dia dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama Catch Yoo Ryung.

Kabar itu kemudian diamini oleh agensi sang aktris. “Benar bahwa Moon Geun Young mendapatkan tawaran untuk membintangi Catch Yoo Ryung. Saat ini kami tengah meninjau proyek tersebut,” ujar Namoo Actors kepada Ilgan Sports seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (27/2/2019).

Moon Geun Young ditawari untuk berperan sebagai Yoo Ryung, seorang detektif polisi yang emosional dengan kemampuan pseudo-psychic. Tujuannya menjadi polisi adalah untuk menemukan keberadaan saudara kembarnya yang menghilang bertahun silam.

Drama tersebut kabarnya akan disutradarai oleh Shin Yoon Seob yang sebelumnya mengarahkan Rooftop Prince dan Please Comeback Mister. Sementara skenarionya ditulis oleh So Won dan Lee Young Joo.

Apabila Moon menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi proyek drama terbarunya setelah bermain dalam The Village: Achiara’s Secret pada 2015. Pada Februari 2017, dia diketahui memutuskan rehat dari dunia hiburan akibat mengidap sindroma kompartemen atau Acute Compartment Syndrome.

Namun pada pertengahan tahun tersebut, Moon mengungkapkan, kondisi kesehatannya sudah semakin membaik. Pada 2018, saat tampil dalam variety show Those Who Cross the Line, Moon Geun Young mengklaim, dia sudah pulih sepenuhnya.*

