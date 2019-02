JAKARTA - Kontestan asal Batam, Jacquline Caroline akhirnya bisa bernafas lega setelah mampu mengalahkan She's Bro dengan selisih 16 persen. Akibatnya, langkah dari band asal Pontianak tersebut harus terhenti malam ini dan tidak bisa melaju ke babak selanjutnya, yakni play off.

Penampilan memukau dari She's Bro yang merupakan satu-satunya band tersisa di ajang Rising Star Indonesia, nampaknya tak cukup membuat masyarakat mau memberikan vote kepada lima pria tersebut. Padahal, mereka mampu untuk mengeksekusi Never Say Never dari Justin Bieber feat Jaden Smith versi band.

"Jujur saja, ini salah satu lagu yang kalian bawain versi kalian ini sangat bagus banget. Beda sama Justin, ini lebih ngeband, dan vokal kamu bagus, balancingnya juga enak harmoninya. Buat aku enggak ada alasan untuk enggak yes. Sayangnya nada kamu sedikit bermasalah sedikit. Jadi mengurangi sedikit rasa terkagumku," papar Judika.

Sayangnya, Jacquline berhasil memukau juri lewat tembang milik Zac Efron feat Zendaya berjudul Rewrite the Stars. Bahkan, lagu duet yang dinyanyikan sendiri oleh gadis 16 tahun tersebut berhasil membuat Ariel NOAH kagum.

Malam hari ini kamu membuat persembahan yang bagus banget. Aku suka kamu ambil suara duanya dari pertengahan sampaia akhir karena kamu mengeksplor suara tinggi kamu. Menurut aku itu bagus. apa yang kamu lakukan hari ini semoga bertambah setiap minggunya. aku senang kamu dapat golden ball dan sekarang kamu masih ada disini," tutur Rossa.

"Tapi kalau dia senang aku sedih, karena satu-satunya band harus pulang. Cuma ya enggak sia-sia sih, karena kalah dari suatu yang bagus juga. Ini agak sulit karena ini lagu duet, tapi pas kamu bawain sendiri.. apa yang kamu lakukan bagus banget," timpal Ariel NOAH.

Kontestan asal Pekanbaru, Vadhlil Amaya, juga berhasil menyingkirkan Alison Voice. Pria bertubuh gempal ini berhasil mengalahkan grup vokal asal Yogyakarta tersebut lewat lagu dari Survivor berjudul Eye Of The Tiger, dengan selisih 20 persen.

"Yang jelas kamu luar biasa, kamu memberikan vibe yang bagus untuk ruangan ini. Jiwanya pas banget dan semua yang dialakukan cukup menghibur. Mulai dari nyanyinya, punchnya, sudah cukup membawa dia ke babak selanjutnya," kata Yovie Widianto.

