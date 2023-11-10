Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Live Streaming Music Zone Okezone Radio Sore ini di Okezone.com dan Youtube Okezone

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:47 WIB
Saksikan Live Streaming Music Zone Okezone Radio Sore ini di Okezone.com dan Youtube Okezone
JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio kembali hadir di Anjungan Sarinah pada Jumat (10/11/2023). Acara kali ini akan dipandu oleh Laras Tahira dan Shandy Luo. Selain penampilan keren dari musisi-musisi tanah air, juga akan ada hadiah-hadiah menarik berupa produk dan voucher ratusan ribu rupiah. Anda dapat menonton dengan mengklik link ini.

Pada edisi Music Zone by Okezone Radio kali ini ini, penonton akan disuguhkan penampilan memukau dari 3 Tahier. Trio ini terdiri dari Renaga Tahier, Dewa Tahier, dan Dierda Tahier, yang merupakan anak-anak dari Ferdy Tahier, vokalis grup band Element. 3 Tahier hingga saat ini telah merilis 2 single, yaitu Kenapa Aku dan Kita Puasa.

Saksikan Live Streaming Music Zone Okezone Radio Sore ini di Okezone.com dan Youtube Okezone

Music Zone by Okezone Radio kali ini juga akan dimeriahkan oleh Andrea Tanzil. Baru-baru ini, Andrea merilis single berjudul Infinity & Beyond bekerja sama dengan Kamga, yang mengisahkan harapan seseorang dalam mencintai orang lain.

Andrea menjelaskan, "Karena panggilanku 'Andy', orang-orang selalu bertanya 'Andy yang di Toy Story?' Dari situlah, aku mendapatkan ide untuk membuat lagu dengan konsep Toy Story. Kebetulan, di situ ada karakter favoritku, yaitu Buzz Lightyear yang motto-nya adalah 'To Infinity and Beyond!'. Dalam lagu ini, Buzz adalah mainan kesukaan pemiliknya yang bernama Andy. Hal ini aku tuangkan dalam lagu yang menggambarkan perasaanku saat suka seseorang, seperti Andy yang suka dengan Buzz Lightyear. Intinya, memberi tahu orang yang kita cintai bahwa kita membutuhkannya dan ingin merasakan kebahagiaan bersamanya."

Spesial di Music Zone by Okezone Radio kali ini, ada tiga musisi yang akan menemani Zoners, dan yang terakhir adalah Mawar de Jongh. Beliau baru saja merilis single berjudul Cinta Pertama dan Terakhir. Lagu ini merupakan ciptaan asli Sherina yang kini dinyanyikan ulang oleh Mawar de Jongh.

