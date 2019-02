JAKARTA - The Voice Indonesia akan menghelat babak Battle Round 2 pada episode malam ini. Persaingan dipastikan akan semakin memanas demi merebut hati para penonton serta lima coaches.

Pertarungan dalam babak Battle Round sudah pasti akan menyajikan penampilan-penampilan terbaik dari para kontestan. Adu skill dan teknik vokal rasanya sudah tak bisa terelakkan lagi pada episode malam nanti.

Bagi Anda yang belum tahu siapa yang akan berduel malam nanti, Okezone telah merangkum semuanya. Ada delapan duel seru yang sangat sayang jika dilewatkan.

1. Icha vs Agseisa

2. Gok vs Dodi

3. Artha vs Adel

4. Ope vs Aldo

5. Febrian vs Ronald

6. Ava vs Dery

7. Ingrid vs Jaqlien

8. Robin vs King

Nama-nama ini memiliki karakter, serta suara yang unik. Namun karakter suara saja tidak pernah cukup untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik di panggung The Voice Indonesia. Keenam belas peserta harus bisa konsisten dan menuangkan konsentrasi penuh demi penampilan maksimal di atas panggung.

Battle antara Febrian vs Ronald, Ava vs Dery, Ope vs Aldo, serta Gok vs Dodi bakal menjadi sorotan dan paling dinantikan. Seperti diketahui, delapan peserta tersebut memiliki keunikan masing-masing yang menjadi ciri khas sejak awal The Voice Indonesia bergulir.

Steal kontestan juga selalu menjadi sajian seru dalam Batle Round. Para coach tak menyia-nyiakan kesempatan ketika talenta yang tersisihkan dan segera disamber oleh coach lainnya.

Siapkah kalian menjadi saksi malam ini? Saksikan Battle Round 2 The Voice Indonesia 2019 malam ini di GTV, Kamis (21/2/2019), pukul 19.30 WIB.

(edh)