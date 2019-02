SEOUL – Han Ji Min dan Nam Joo Hyuk berkisah tentang proyek drama terbaru mereka dalam sebuah wawancara dengan DAZED Korea. Han Ji Min mengaku, alasannya menerima tawaran untuk membintangi Radiant (The Light in Your Eyes) adalah karena Kim Hye Ja.

“Aku menerima skenario Radiant saat syuting drama Familiar Wife, musim panas tahun lalu. (Meski sudah membaca skenarionya) namun saat itu, aku belum memikirkan proyek (drama) selanjutnya,” kata Han Ji Min seperti dilansir dari Soompi, pada Kamis (21/2/2019).

Namun ketika Han Ji Min mengetahui bahwa Radiant adalah proyek tribute untuk aktris senior Kim Hye Ja, dia memutuskan untuk menerima tawaran itu. “Aku akan membintangi drama itu apapun yang terjadi,” ujarnya.

Drama tersebut, menurut dia, mampu membuat penonton berpikir tentang nilai hidup dan kebahagiaan. Aktris 36 tahun itu mengumpamakan, Radiant adalah drama yang mampu membuat seseorang menangis secara tiba-tiba saat menontonnya.

Lebih lanjut Han Ji Min mengungkapkan bahwa Radiant adalah proyek drama yang mampu membuatnya selalu bersemangat selama proses syuting. “Hal itu membuat aku selalu merasa sedih setiap kali kami menyelesaikan syuting setiap harinya," ujarnya.

Di lain pihak, aktor muda Nam Joo Hyuk mengaku, menerima tawaran drama itu karena alasan yang sama dengan Han Ji Min. “Kapan lagi aku mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan aktor-aktor senior sehebat Kim Hye Ja dan Han Ji Min? Itu adalah alasan utamaku menerima proyek ini,” ujarnya.

Selain itu, Nam Jo Hyuk mengaku tertarik dengan karakter yang diperankannya. Jun Ha, menurut mantan kekasih Lee Si Kyung tersebut adalah karakter yang pesimistis. “Hal itu membuatku merasa tertantang dan ingin melihat sejauh mana aku bisa memerankan lakon seperti itu,” ungkapnya menambahkan.

Sementara itu, Radiant berkisah tentang Kim Hye Ja (Han Ji Min), seorang perempuan muda yang memiliki kepribadian positif dan bercita-cita menjadi penyiar berita. Namun karena suatu hal, dia kemudian berubah menjadi perempuan tua berusia 70 tahun.

(SIS)